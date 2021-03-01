人民网曼谷2月28日电 （记者赵益普）当地时间2月28日下午，中国援助菲律宾的60万剂新冠疫苗顺利运抵马尼拉维拉莫军用机场。该批疫苗由北京科兴公司生产，是菲律宾迎来的第一批新冠疫苗。据了解，菲政府计划于3月1日开始实施疫苗接种工作。

在当天的疫苗移交仪式上，菲律宾总统杜特尔特表示，首批中国科兴新冠疫苗运抵菲律宾，是菲律宾在抗击新冠肺炎疫情的过程中迈出的关键一步，是菲中伙伴关系的里程碑，中国援菲疫苗彰显了菲中两国之间的友谊和团结。“我衷心感谢中国政府和人民的真诚和善意，希望这批疫苗可以尽快分发给菲民众接种，帮助菲律宾缓解疫情，早日恢复正常。”杜特尔特说。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，在中菲双方共同努力下，我们迎来了中国政府援助菲律宾政府的50万剂和中国军方向菲军方捐赠的10万剂新冠疫苗。这批疫苗是菲律宾迎来的第一批新冠疫苗，也是中国疫苗第一次大规模进入菲律宾。希望这些疫苗能第一时间给最有需要的人接种，为菲控制疫情、恢复经济及保护人民安康提供宝贵助力。

菲律宾政府疫情总协调人加尔维兹和菲律宾卫生部长杜克也分别致辞，感谢中国政府在菲律宾抗疫关键时刻提供宝贵的疫苗援助，强调自疫情发生以来，中方已向菲方提供了多批援助，并派遣医疗专家组来菲分享中方抗疫经验，此次中国克服本国供应紧张等困难对菲进行及时的疫苗援助，成为菲中友谊与牢固伙伴关系的又一明证。

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