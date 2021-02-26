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元宵节前巴西华侨华人给当地民众送“生活篮” 受到热情欢迎

2021年02月26日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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元宵节送生活篮。巴西华人文化交流协会供图
元宵节送生活篮。巴西华人文化交流协会供图

人民网里约热内卢2月25日电 （记者吴杰）2月25日，巴西华人文化交流协会负责人在元宵节之际前往巴西总督岛，即1812年首批华人在巴西上岸的地点，为岛上一百多户贫困家庭送去基本生活蓝，受到当地政府和民众的热情欢迎。

巴西华人文化交流协会上官建峰主席在捐赠仪式后接受电视台采访时说，疫情的蔓延，确确实实给许多巴西人民在生活上造成了极大的困难，作为侨居巴西土地上的华侨华人，与巴西当地人民守望相助、携手抗疫是我们的责任，也是我们侨居巴西的祖祖辈辈延续下来的友好相处的传统。祝愿抗疫早日取得胜利，让百姓开开心心地生活，让每个家庭团团圆圆，幸福美满！

总督岛妇女联合会副主席卡拉曾在中国参加了第四期＂未来之桥＂中拉青年领导人培训交流营学习，她对中国印象非常深刻，也深切体会到巴中人民友好关系的重要性。她表示，一直以来，巴西遇到困难和灾难时，中国政府和人民都在帮助我们，我们哪里有困难，中国人民支援的力量就在哪里，这是两国人民一起种下的友谊之树上结的果实，我们倍感珍惜。

里约议会议员立法会主任瓦格纳·维克特，里约国际航空协会副会长佩德罗·阿赞布亚也出席了本次捐赠仪式。

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(责编：燕勐、常红)

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