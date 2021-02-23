人民网开罗2月23日电 (记者周輖、景玥）23日凌晨，中国援助埃及的首批新冠疫苗运抵开罗，援助阿盟秘书处的新冠疫苗也同机抵达。中国驻埃及大使廖力强同埃及卫生与人口部副部长萨伊在开罗国际机场共同举行疫苗交接仪式。

廖力强表示，中国援埃疫苗顺利交接是落实两国元首对中埃抗疫合作重要共识的有力举措，是中阿、中埃共建卫生健康共同体的生动诠释，是双方朝着新时代构建命运共同体迈出的又一坚实步伐。中方希通过为埃人民提供中国疫苗有力保障埃民众健康，助力埃抗疫大局，不断深化中埃抗疫合作。中国国药疫苗是最早在埃及开展三期临床试验的疫苗之一，试验进展顺利，疫苗安全性和有效性得到科学认证。中方在满足国内需求的同时，克服困难，想方设法以实际行动落实习近平主席的重要宣示，即中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中方愿继续为埃方提供力所能及的支持和帮助，希望埃及早日战胜疫情，全面恢复经济社会生活正常秩序。

萨伊代表埃及政府和人民对中方援助疫苗的慷慨之举表示衷心的感谢，并转达埃及总理马德布利和埃卫生与人口部哈莱部长对中方的诚挚谢意。他表示，面对突如其来的疫情，伟大友好的中国人民始终与埃及手拉手、肩并肩、心连心，向埃及提供了多批医疗物资援助。中国新冠疫苗在埃及的接受度和认可度都非常高，埃及批准在埃紧急使用中国国药疫苗后，很多埃民众都愿意接种，埃方对中国疫苗充满信心。

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