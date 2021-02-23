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中国援助新冠疫苗运抵蒙古国

2021年02月23日09:06 | 来源：人民网-国际频道
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2月22日晚，中国驻蒙古国大使柴文睿向蒙古国政府副总理兼国家紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗（右）移交新冠肺炎疫苗。记者 霍文摄
2月22日晚，中国驻蒙古国大使柴文睿向蒙古国政府副总理兼国家紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗（右）移交新冠肺炎疫苗。记者 霍文摄

人民网乌兰巴托2月23日电（记者霍文）由中国政府和中国人民解放军援助的30万剂新冠疫苗2月22日晚由蒙古航空包机运抵乌兰巴托成吉思汗国际机场，中蒙双方在机场举行了交接仪式。中国驻蒙古国大使柴文睿，蒙古国政府副总理兼国家紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗等出席交接仪式。

阿玛尔赛汗在致辞中感谢中国政府和人民对蒙援助30万剂疫苗。他表示，2020年是个不平凡的一年，疫情现在仍在蔓延。蒙古人民常说“邻里心灵相通，命运与共”，疫情暴发以来，蒙中两国信息共享、相互支持，成为邻国合作抗疫典范。中国政府和人民陆续向蒙方援助了口罩、防护服、呼吸机等多批医疗物资，为蒙古国抗疫事业提供了重要支持。相信本次中方援助的疫苗将助力蒙古抗疫工作很快取得新成果、迈入新阶段。

柴文睿表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，新冠肺炎疫情发生以来，两国守望相助、携手抗疫，共同构建中蒙卫生健康共同体。当前全球疫苗供需十分紧张，中方在自身疫苗供应并不充裕的情况下，克服困难，毫不犹豫向蒙古国无偿援助30万剂疫苗，充分彰显了中蒙全面战略伙伴关系的高水平和两国人民的深厚情谊，相信这批疫苗能够助力蒙古国更好地应对疫情。中方将继续同蒙方共同努力，加强双方联防联控合作，共同夺取抗击疫情的最终胜利，为未来中蒙两国各领域合作结出更多硕果提供有力保障。

目前蒙古国正面临新冠疫情扩散的威胁，截至2月22日，该国累计确诊病例2693例，累计死亡6例，治愈出院1933例。为应对疫情，蒙政府正积极向国际社会寻求新冠疫苗，计划为全国60%的人口接种。

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(责编：燕勐、常红)

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