人民网里约热内卢2月22日电 （记者吴杰）2月21日晚八点，由中国驻哥伦比亚大使馆和中央广播电视总台影视翻译制作中心合作推出的西班牙语版《2021年总台春节联欢晚会》精编版亮相哥伦比亚国家广播电视台，与当地及拉美观众见面，这是深受十几亿中国观众喜爱的春晚节目首次在哥伦比亚播出。6万多观众观看了节目，纷纷盛赞中国发展伟大成就和高科技给晚会带来的惊艳效果。

《2021年总台春节联欢晚会》精编版，是专为海外观众精心打造的一档文化节目，一小时的精编节目由歌舞、传统戏剧、武术杂技组成。

著名文化专栏作家大卫写道：“春晚是中国阖家团圆之时不可或缺的文化盛宴。无论对于中国人，还是对于我们，都是一场美妙精彩的文化盛宴！”

哥伦比亚著名汉学家、哥中友协主席吉叶墨留言道：“今年的春晚充分运用新技术、展现新科技，突出中国元素、民族特色、地域文化和世界多彩文明之美，蕴含丰富的中华文化内涵，是中国扶贫攻坚、现代科技、抗疫成果、与世界共建美好未来的最好诠释。

哥伦比亚中国问题专家费尔南德斯留言道：”钢琴与舞蹈《我爱你中国》将行云流畅的钢琴演奏与优美动人的现代舞结合，美轮美奂、和谐动感，特别是现代科技将奔腾不息的黄河、威武雄壮的长城极具视觉冲击力地展现在观众面前，不仅给人全新的感官体验，还令我想起五次访华的难忘经历。”

哥伦比亚麦德林民间舞蹈团团长洛哈斯留言道：“央视春晚是技术与艺术完美融合的典范，新奇震撼、精美绝伦。舞蹈《茉莉》通过演员手部的动作表现了茉莉的‘含苞欲放’，用女子特有的身段展现了‘女人似花’的唯美形象。”

哥伦比亚蜗牛电视台工作人员穆纽斯留言道：“太喜欢这场晚会了！舞蹈《朱鹮》深深凝聚了观众的审美共识、情感共识，不仅使我们领略了中国文化的精彩和中国艺术的精华，其凸显的中国对人与自然和谐共生理念的高度重视，在全球遭受疫情挑战的今天，值得我们认真思考和再认知。”

哥伦比亚武术兼舞龙舞狮队教练费尔南德斯激动地表示，武术《天地英雄》太震撼了，高科技的运用，使我们得以尽情享受中国武术直穿“云海”，光影变幻、拨云见日的奇妙景观及绝技绝活。很多观众自去年在哥伦比亚国家广播电视台追剧《李小龙传奇》和《楚乔传》后，春晚节目一播完，又有好多人表示要学武术。

当地华侨华人、中资企业员工及留学生们留言道：“春晚令海外同胞倍感温暖与亲切，为祖国点赞。祝中哥友好、人民康健、国家富强。”

哥伦比亚国家广播电视台成立于1970年2月9日，其电视频道是哥电视频道中覆盖面最广、最受观众推崇的国家级新闻、文化、教育、体育、影视、娱乐频道。

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