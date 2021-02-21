2月20日，首批20万剂中国科兴新冠疫苗成品运抵墨西哥。记者刘旭霞 摄

人民网墨西哥城2月20日电 （记者刘旭霞）2月20日，首批20万剂中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥。墨西哥总统洛佩斯致电中国驻墨西哥大使祝青桥，对中国政府大力支持墨抗疫工作、紧急驰援疫苗成品表示衷心感谢。

当天早晨，墨政府在墨西哥城机场举行迎接科兴疫苗抵墨仪式。祝青桥大使、墨西哥外长埃布拉德特别代表、多边和人权事务副外长德尔加多，墨国家公务员社保局局长拉米雷斯，使馆经商公使衔参赞邹传明等出席。

祝青桥大使在致辞中表示，新冠疫情暴发以来，中墨同舟共济、守望相助。中方在国内疫苗需求巨大、企业产能有限的情况下紧急向墨方提供疫苗成品，充分体现了中方对中墨关系的高度重视和对墨西哥人民的深情厚谊。中国疫苗抵墨标志着两国抗疫合作取得了新的重要进展。相信中国疫苗将为墨方推进国家疫苗接种计划并最终战胜疫情发挥积极作用。

祝大使强调，中方主张让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。中方愿同墨方一道，以疫苗合作为契机，共同推动构建人类卫生健康共同体。

德尔加多副外长代表墨政府对中方提供疫苗成品表示衷心感谢。德尔加多说，自去年以来，墨中开展了成效卓著的抗疫合作，中方通过“空中桥梁”向墨方提供大量防疫物资。当前，墨中疫苗合作不断取得新进展，墨西哥是拉美地区唯一批准两款中国疫苗（科兴和康希诺）紧急使用的国家，墨中疫苗合作已成为国际抗疫合作的典范。墨方愿同中方一道，推动两国关系不断迈上新台阶。

墨外长埃布拉德接连发布多条推文祝贺科兴疫苗抵墨，并以中西文表示“墨西哥感谢中国政府和人民雪中送炭，墨中友谊地久天长”。墨外交部、卫生部等也在其官方推特账号上发文感谢中方。

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