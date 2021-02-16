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中南各界“云”济一堂共庆春节 

2021年02月16日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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陈晓东大使向大家致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。 图片来源：中国驻南非使馆
陈晓东大使向大家致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。 图片来源：中国驻南非使馆

人民网约翰内斯堡2月15日电 （刘畅）2月14日，中国驻南非使馆举行“欢乐春节”庆祝活动，中南各界朋友“云”济一堂，共庆中国农历辛丑牛年春节。驻南非大使陈晓东，南非旅游部长库巴伊-恩古巴内出席并致辞。南非政府、政党、军队、工商、智库学者、新闻媒体等各界代表，以及在南中资机构、华侨华人、留学生等近千人应邀“云端与会”，超过13万中南民众在线观看。

陈晓东大使向大家致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。陈大使表示，过去一年，中南两国以抗疫合作为主线，不断增进政治战略互信，积极推进各领域务实合作，加强国际事务沟通协调，共同维护多边主义和国际公平正义，两国全面战略伙伴关系继续深入发展。展望2021年，我们将遵循两国元首达成的重要共识，继续深化抗疫合作，推进中南中非发展战略与规划对接，高质量推进“一带一路”建设，同南方非方共同办好中非合作论坛新一届会议，为中非合作下个20年开好局、起好步。

陈大使指出，“欢乐春节”活动在南非已连续九年举办，今年受疫情影响，我们相聚“云端”、网上过年，共叙友情、共迎新春。让我们在新的一年里，继续弘扬牛的精神开拓事业、使出牛的劲头抗击疫情、守住牛的本色默默奉献、发扬牛的作风推进合作，推动中南关系再上新台阶。

南非旅游部长库巴伊-恩古巴内在致辞中向大家致以热烈的新春祝贺并表示，值此中国最重要的传统节日农历牛年春节到来之际，很荣幸能够和大家共庆新春，并借此机会欢迎陈晓东大使履新南非。南中两国建交20多年来，双方在贸易投资、教育、科技、艺术、文化、旅游等各个领域都建立起强劲的纽带和合作关系。依托强有力的双边政治关系，中南人文交流蓬勃发展，希望在新的一年里，南中双边合作能够再结硕果，期待中国助力南非重振旅游业和复苏经济。

陈大使与大家共同回顾了中南携手抗疫的感人瞬间，聆听了中南青年友好交往的动人故事，一起欣赏了中南双方的精彩节目。汉语桥比赛非洲区冠军的中国古典舞表演韵味十足，南非线上国际芭蕾舞大赛和中国冰上杂技表演令人惊艳，南华寺天龙队的南非女鼓手充满非洲风的击鼓表演令人震撼，由南非著名音乐人、格莱美奖获得者创作主题曲的中南合拍动画片《熊猫和小跳羚》深受小朋友们喜爱。驻南非使馆外交官演唱的歌曲《我和我的祖国》传递着真挚的家国情怀，驻德班、开普敦、约翰内斯堡总领事，在南华人华侨、中资机构、孔子学院老师及留学生代表的拜年视频将节日气氛推向高潮。

欢乐春节庆祝活动精彩纷呈，引发国内外观众热议，评论点赞多达上万次。南非各界人士纷纷在评论区留言表示，“此次活动是一次精彩的南中文化展演，两国友谊已深入人心”， “过去一年，南中友谊经受住了疫情等考验，愿两国友谊和合作在即将到来的牛年里能迎来更大发展”。在南华侨华人、中资企业、孔院老师及留学生也纷纷为此次活动点赞，称“中国驻南非大使馆举办的2021欢乐春节活动真棒，堪称南非中国小春晚”，“此次活动让身在异国他乡的我们感受到了祖国大家庭的温暖”。

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(责编：崔越、常红)

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