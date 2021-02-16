人民网斯德哥尔摩2月14日电 （王文）第一届全瑞典暨第十三届斯德哥尔摩中国学生学者春节晚会在春节期间圆满完成全球直播，受到瑞典和多国留学人员、华侨华人和友好人士的广泛关注。

中国驻瑞典大使桂从友在晚会上致辞，他代表中国驻瑞典使馆向所有旅瑞留学人员、华侨华人和收看这次网络春晚的各国朋友们致以最美好的祝愿。 桂大使介绍了2020年中国党和政府坚持人民之上、生命之上的理念，在较短时间内控制了新冠疫情传播的壮举，并介绍了中国未来经济社会发展蓝图，希望在瑞留学人员继续切实做好个人防护，消除感染风险，确保健康平安。

本次晚会由中国驻瑞典使馆教育文化处和全瑞典中国学生学者联谊会共同主办。晚会以2020年中国抗击疫情为主线，重温了在瑞留学生和华人情系武汉、支持国内抗疫的经历，讲述了在瑞典抗疫期间发生的动人故事。从春风又绿江南岸的愿景到世界人民同唱一首歌，再到期盼抗疫胜利春天早日到来，这台完全由中国留学生和学者自己打造的春节晚会内容丰富、形式多样、制作精良。

晚会节目地址： https://www.bilibili.com/video/BV19K4y1Q7AF/

(责编：崔越、常红)