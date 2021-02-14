人民网华盛顿2月13日电 （记者李志伟）13日，美国艺术博物馆与中国驻美国大使馆合作举办2021年“欢乐春节·中国新年家庭日”。此次活动通过在线视频互动方式举行。活动吸引了大量美国观众，1400个美国家庭参加了此次活动，云端同庆中国春节。

中国驻美国大使馆李克新公使在致辞中表示，中美两国艺术家携手合作、云端献艺，令美国民众能通过线上平台感受春节氛围，体验中国文化。这场节庆活动不但生动呈现了中美关系的文化内涵，同时更坚定了我们勠力同心、战胜疫情的信念。

美国艺术博物馆馆长施特比希表示，该博物馆已连续7年与中国驻美使馆合办中国春节文化活动，受到美国广大民众热烈欢迎。今年移至线上举办，同样取得了很大的成功。

活动中，主持人先与观众分享了使馆提供的剪纸动画影片《中国新年》，以生动活泼的形式讲述了有关春节的传说和蕴涵的文化理念。

同时，5个中国非遗视频在美首播，这是中国驻美使馆协调深圳市专门为此次活动拍摄。《舞狮》和《舞麒麟》在展现舞者神采、介绍悠久历史的同时，诉说中华民族自信、豪气的精神基因与对团结、和谐的不懈追求。《剪纸》《捏面人》《中国结编织》既示范手艺，带领观众一同剪“福”字，捏“萌”牛，编红绳，又探讨传承，展示非遗传统技艺在当下迸发的生命力。

除中国非遗教学展示外，当地中华文化团体还应邀进行了线上民族舞、抖空竹和写书法表演。

今年的活动通过线上直播互动的形式进行，获得了大量美国观众的留言、点赞。为适应线上活动特点，美国艺术博物馆2月初在其官网设置“中国新年家庭区”专页，丰富多彩的手工教学、填色图样、音乐演出和京剧讲解等数字内容可供观众随时浏览，赢得一致好评。“中国新年家庭区”专页展示将一直持续到2月下旬。

“中国新年家庭日”视频活动区的1400个席位更是早早“满员”。为满足观众需求，馆方还安排了专人在“聊天区”解答观众提问，参与实时互动，并提供手语翻译服务。

这是美国艺术博物馆连续七次与驻美使馆合作举办“欢乐春节——中国新年家庭日”活动，也是首次线上举行。

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