人民网里约热内卢2月13日电 （记者吴杰）“牛年祥瑞现，国泰民康健”。 2月12日大年初一晚7点，哥伦比亚首都波哥大电视台首届中国“欢乐春节”系列节目展播拉开序幕，首演《春之序曲》闪亮登场。3万多名观众在多媒体平台留言点赞，好评如潮。

蓝虎大使在电视台视频采访中表示，“春节”是中华民族最重要的传统节日，意味着团圆和谐，欢乐吉祥。今年是生肖牛年，牛被视为勤奋朴实、诚挚忠厚、勇武倔强、亲善友好的象征，牛年有勤劳致富、风调雨顺之吉祥寓意。我们与波哥大市政府共同欢庆中国春节，意义非凡。祝福两国人民在新一年中阖家幸福，健康和美，也祝愿两国各领域合作再上新台阶。

波哥大市长洛佩斯女士在采访视频中表示，中哥建交41年来，两国关系日益密切深入，越来越多的中国游客、中国企业、中国工程技术人员来到波哥大，投身到波哥大地铁、电动公交车等大型基础设施建设中来。在中国牛年到来之际，波哥大市政府与中国驻哥伦比亚大使馆一道，隆重举办“欢乐春节”系列活动，通过丰富多彩的文化交流活动加深了解，深化友谊，合作共赢。

《春之序曲》音乐会由中国歌剧舞剧院民族乐团精彩奉献，包括民族管弦乐《春节序曲》，山西民曲《看秧歌》，萨塔尔与乐队《雪映花红》，朝鲜族室内乐《打令调》，二胡、新疆舞与乐队《葡萄熟了》，筝与扇舞《高山流水》，云南民乐《猜嬉》，京胡、长袖舞与乐队《夜深沉》和民族管弦乐《花好月圆》，将中国各地传统春节风俗、风景名胜、民族风情、都市风貌等巧妙嵌进民族音乐中，使哥伦比亚民众在欣赏中国民乐、认识中国独特民族乐器的过程中，领略了中国美丽风光、现代化建设成就及多姿多彩的非物质文化遗产魅力，感受到了中国“浓浓的年味儿”。

当地友人纷纷表示，非常高兴能在哥伦比亚当地主流电视台欣赏中国顶级演艺团体的音乐会，多年梦寐以求的愿望终于实现了。中国文明和中国智慧极大地吸引着当代各国青年，“欢乐春节”活动，不仅将中国牛年国泰民安的美好期盼带给正在与疫情抗争的哥伦比亚和世界人民，更将助力中国的民族精神、人文内涵和艺术风格走向全世界。

波哥大电视台是哥伦比亚知名电视台，受众占哥全国总人口的六分之一强，除播放音乐会《春之序曲》外， 20日及21日黄金时段将播放《弦乐兆丰年》和《红梅花开》中国新春经典音乐会。

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