2月10日，中特嘉宾在特多西班牙港市唐人街中国石狮前留影。 中国驻特多大使馆供图

人民网里约热内卢2月12日电 （记者朱东君）特立尼达和多巴哥首都西班牙港市10日举行唐人街石狮揭幕暨亮灯仪式，中特政界和企业界代表出席，共迎中国新年。

中国驻特多大使方遒在致辞中表示，中特虽相距遥远，但两国人民传统友谊源远流长。200多年前，首批华人抵达特多，西班牙港市唐人街的发展历程正是中特两国文化相融、民心相通的生动诠释。石狮在中国文化中是安宁、健康和财富的守护者。中方希通过捐赠两对石狮祝愿中特两国繁荣昌盛，两国人民平安健康。

西班牙港市市长马丁内斯表示，唐人街伴随华人融入特多经济社会历程而生，2019年落成的中式牌坊已成为西班牙港市文化新地标，中方此次捐赠的石狮为唐人街乃至西班牙港市更添一道“中国风”，成为中特两国和两国人民友谊的生动见证。

特多外交部部长布朗表示，特中人民的深厚友谊为两国关系向前发展奠定牢固基础、提供持续动力，两国双边务实合作成果惠及特多经济社会生活方方面面。特多愿继续拓展和深化同中国在各领域的合作，推动双边关系迈向更高水平。

特多旅游、文化和艺术部部长米切尔表示，当前特中人文交流活动蓬勃开展，中国美食和传统文化广受特多民众欢迎。唐人街牌坊和石狮不仅丰富了特多的文化多样性，还为当地旅游和文化发展注入活力。特多希望同中国进一步挖掘文化旅游领域合作潜力，为两国发展提供更多助力。

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