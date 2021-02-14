人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国石狮落户特多唐人街

2021年02月14日09:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号
2月10日，中特嘉宾在特多西班牙港市唐人街中国石狮前留影。 中国驻特多大使馆供图
2月10日，中特嘉宾在特多西班牙港市唐人街中国石狮前留影。 中国驻特多大使馆供图

人民网里约热内卢2月12日电 （记者朱东君）特立尼达和多巴哥首都西班牙港市10日举行唐人街石狮揭幕暨亮灯仪式，中特政界和企业界代表出席，共迎中国新年。

中国驻特多大使方遒在致辞中表示，中特虽相距遥远，但两国人民传统友谊源远流长。200多年前，首批华人抵达特多，西班牙港市唐人街的发展历程正是中特两国文化相融、民心相通的生动诠释。石狮在中国文化中是安宁、健康和财富的守护者。中方希通过捐赠两对石狮祝愿中特两国繁荣昌盛，两国人民平安健康。

西班牙港市市长马丁内斯表示，唐人街伴随华人融入特多经济社会历程而生，2019年落成的中式牌坊已成为西班牙港市文化新地标，中方此次捐赠的石狮为唐人街乃至西班牙港市更添一道“中国风”，成为中特两国和两国人民友谊的生动见证。

特多外交部部长布朗表示，特中人民的深厚友谊为两国关系向前发展奠定牢固基础、提供持续动力，两国双边务实合作成果惠及特多经济社会生活方方面面。特多愿继续拓展和深化同中国在各领域的合作，推动双边关系迈向更高水平。

特多旅游、文化和艺术部部长米切尔表示，当前特中人文交流活动蓬勃开展，中国美食和传统文化广受特多民众欢迎。唐人街牌坊和石狮不仅丰富了特多的文化多样性，还为当地旅游和文化发展注入活力。特多希望同中国进一步挖掘文化旅游领域合作潜力，为两国发展提供更多助力。

【1】【2】
(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部