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中企承建卡塔尔世界杯主体育场屋面主体结构完工

2021年02月14日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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卢赛尔体育场屋面主体结构施工。中国铁建国际集团有限公司供图
卢赛尔体育场屋面主体结构施工。中国铁建国际集团有限公司供图

人民网多哈2月13日电 （薛丹、王黎旭、李文德）当地时间2月13日，在距地面约66米的高空，2022年卡塔尔世界杯主体育场卢赛尔体育场项目总重量约2300吨的主索网张拉成形，与钢结构成功销接，标志着中国企业首次以设计施工总承包身份参建的世界杯主场馆屋面主体结构顺利完工。

该项目是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆，也是世界上同类型索网体系中跨度最大、悬挑距离最大的索网屋面单体建筑，由中国铁建国际集团承建。

从外观上看，项目幕墙三角形网格立面效果展现了卡塔尔传统灯笼纹饰，建筑整体呈现出阿拉伯金色碗状器皿造型。屋面主索网采用双层轮辐式张力结构，跨度达274米，悬挑距离为76米，形如一个巨大的车轮状的“碗盖”。2020年12月，该项目登上卡塔尔当地新发行的10元面值纸币，“中国建造”首次登上卡塔尔货币，成为国家名片。

“要造好这个‘大金碗’，每道工序的误差都要控制在毫米级。”项目屋面工程施工经理沈佳勇表示，主索网张拉的成功与否直接关系到整体工程的成败，索膜工程施工精度对屋面最终位形和屋面排水的影响非常大。2021年新春期间，建设方积极应对海外疫情和世界顶级工程技术难题考验，严格遵循网格化管理防疫要求，组织进行防疫宣传，储备充足的防疫物资，每周进行疫情防控检查，在住宿、餐饮、交通、现场作业等方面采取切实可行的防疫措施，统筹安排项目推进，聘请国内外顶级专家，通过论证研讨、第三方会审，进行技术攻关。

在屋面索提升过程中，项目采用智能同步液压提升系统，通过千斤顶及泵站上的传感器，将位移量和压力数值传递至主控制室，间歇式对所有轴线连续同步提升，对位移量、索力进行监控，与全景模拟仿真计算数值实时对比，保障了屋面结构的安全及精度要求。

2021年农历新春，在中国建设者的统筹主导下，来自全球15个国家的110家大型分包企业，4600多名建设者共同协作，顺利完成了可同时满足国际足联、欧美规范和卡塔尔当地规范的世界杯主体育场重要工程节点，为全球献上了中国新春的牛年大礼。

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(责编：张信凤、刘慧)

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