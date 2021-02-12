图为纽约帝国大厦举办“欢乐春节”生肖橱窗展 人民网记者 李晓宏 摄

人民网纽约2月11日电 （记者李晓宏）由中国对外文化集团有限公司精心打造的“欢乐春节”生肖橱窗展，10日在纽约帝国大厦一层隆重开幕，为纽约民众送上中国新春的视觉艺术祝福。

橱窗展以“牛转乾坤”为主题，通过三段动画短片表现“春回大地”“风调雨顺”和“五谷丰登”三个故事，寄托了期盼风调雨顺、人寿年丰的美好愿景。

“春回大地”橱窗的主题色为红色。迎春牛在百花之中缓步走来，象征立春后万物复苏的勃勃生机。动画中的葫芦、喜鹊等传统艺术元素表达了福禄双至、喜事到家的愿望。

“风调雨顺”橱窗的主题色为雾蓝色。穿越祥云雨雾后，镇水牛匍匐在湖边，它和象征长寿的白鹭一道，送来百业繁荣、天下安宁的祝愿。

“五谷丰登”橱窗的主题色为麦浪金。满眼的硕果、成捆的玉米展示出中国农村祥和富足的发展图景。勤勤恳恳的耕牛在画面中央俏皮地抬了抬头，成为田野丰收图的点睛之笔。

本届帝国大厦“欢乐春节”生肖橱窗展通过传统元素与现代技术的有机结合，向美国民众传递出美好的新年祝福。因疫情原因，本届橱窗展采用线上、线下结合的方式进行展出。观众可以在中国驻纽约总领馆和帝国大厦的多个社交平台观看展览视频短片。

“欢乐春节”生肖橱窗展经过八年发展，已经成为美国重要的春节庆祝活动之一。

(责编：张信凤、吴成良)