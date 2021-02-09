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2021年驻俄中资企业云端新年联欢会成功举办

2021年02月09日14:20 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援在新年联欢会上致辞。俄罗斯中国总商会供图
中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援在新年联欢会上致辞。俄罗斯中国总商会供图

人民网莫斯科2月8日电 （记者张光政）在俄中资企业新春联欢会7日在线举办。中国驻俄罗斯大使馆、俄罗斯中国总商会及总商会各行业分会的会员企业、在俄中资企业（机构）代表500余人在线参加了本次新年联欢活动。

中国驻俄罗斯使馆经济商务公使李静援、俄罗斯中国总商会会长周立群、俄中实业家理事会执行主席马尔金、驻俄使馆经济商务处等向驻俄中资企业致以新春祝福。

李静援在致新春贺词时表示，2020年我们同舟共济，锐意奋进，共同书写了大疫之下中俄经贸合作的壮丽篇章。2021年，我们要勇于抢抓机遇，迎难而上，锐意进取，开拓创新，继续推动疫情常态化下各项工作迈上新台阶，取得新突破，为构建新发展格局，为实现两国元首确立的2000亿美元贸易目标贡献更大力量。

周立群表示，2020年是极不平凡的一年，我们和祖国人民心连心，守望相助，共渡难关。展望未来，2021年是充满希望和期待的一年，我们将携手并肩，克服疫情带来的种种困难。俄罗斯中国总商会将在驻俄使馆的领导下，一如既往地为新时代中俄全面战略协作伙伴关系的发展做出新的贡献。

马尔金代表俄中实业家理事会向驻俄使馆经商处、总商会及各会员企业在中俄经贸合作中做出的贡献和坚定不移的决心表示肯定和赞赏，并致以新年祝福。

此次云端新春联欢活动以“守望相助，携手前行，共庆新春，共话美好新时代”为主题，分为振奋、抗疫、新年展望三个篇章，展示了2020年中俄经贸合作的累累硕果，回顾了在俄中资企业坚守境外一线、万里驰援国内疫情防控、稳定生产经营、促进中俄经贸务实合作、增近两国人民友谊、携手抗击新冠疫情的伟大篇章。

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(责编：高歌、常红)

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