人民网东京2月8日电 （吴颖）6日晚，由全日本中国留学生学友会和东京地区中国留学生学友会主办的“留日学子在线春节联欢晚会”拉开网上帷幕。中国驻日本使（领）馆教育处（组）和各地区中国留学生学友会对晚会给予了大力支持，在日留学生及国内亲朋近5万人通过直播平台观看了晚会。

中国驻日本大使孔铉佑在为晚会发送的视频贺词中向广大留日学子致以节日的问候和祝福。孔大使说：“过去的一年是很不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情给各国带来了巨大的冲击。在这场世所罕见的大考面前，我们伟大的祖国在中国共产党的坚强领导下，坚持人民至上，生命至上，万众一心，共克时艰，成功克服了疫情影响，经济社会发展取得重大成果。作为中华民族的一份子，所有人都值得为我们伟大的社会主义祖国感到自豪”。

孔铉佑肯定了留日学子的优异表现。他表示，过去的一年里，同学们在支援国内抗疫斗争中所表现出的爱国情怀至今令人感动，在与疫情相伴的生活中展现出的坚韧和成熟也令人欣慰。他再次叮嘱大家：“一定要注意加强防护，千万不要大意懈怠，有什么困难随时联系使馆，我们会一直守候在你们的身边，做你们的坚强后盾。”

孔铉佑指出，2021年是中国共产党建党100周年，我们的国家已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。广大留学人才是国家现代化建设的宝贵财富。希望留学生们发挥留日先辈的光荣传统，勤奋学习，刻苦钻研，早日学有所成，为祖国的现代化建设贡献自己的青春和力量。

整台留日学子在线春节联欢晚会分为“歌舞青春”“我们的抗疫生活”“祝福祖国”三个篇章。留学生们通过歌舞、小品、脱口秀、微电影等形式，歌颂青春岁月，分享疫情下的留学生活，向祖国母亲和家人亲朋送上新春祝福。演职人员合唱的《我和我的祖国》把晚会推向高潮，表达了新时代留日学子对祖国的无比热爱和对美好未来的无限憧憬。

晚会总负责人、全日本中国留学生学友会会长夏杨接受采访时表示，本次牛年晚会的筹备历时3个月，整场均由在日留学生策划、出演，为全日本及各地区、各校中国留学生学友会极不平凡的2020年画上了圆满的句号。2021年，留日学子会继续牢记祖国、亲人以及使馆老师的嘱托与厚望，与国同梦砥砺前行，新时代展现新作为，争取早日学成回国投身到祖国社会主义现代化建设事业中去。

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