人民网北京2月8日电 （记者陈尚文）2月8日，第十一届全球海外华文书店中国图书联展启动仪式暨云交流座谈会在北京举行。中国国际图书贸易集团公司、中国图书进出口（集团）有限公司、全国地方出版外贸联合体等进出口企业负责同志参会并交流经验。泰国南美有限公司、马来西亚大众书局、日本东方书店、墨尔本新华书店、英国光华书店、加拿大温哥华国文书店、法国凤凰书店等多家参展书店在线发言。

海外华文书店作为中国文化走出去的重要载体, 是海外华人华侨、中资机构、图书馆以及喜爱中国文化的外国人采购中国书报刊的主要场所，是中国出版物海外发行的重要渠道。全球海外华文书店中国图书联展自2010年以来已经举办十届，百余家华文书店陆续参与联展活动，展览展销图书累计百万册，逐步培育了英国华文书香文化节、泰国“南美汉语技能大赛”等中国传统文化主题的品牌活动。

本次联展启动后，《习近平谈治国理政》（第一、二、三卷）《习近平扶贫故事》《武汉日记：我们的战“疫”》《明月何曾是两乡：海外汉学家助力中国战“疫”实录》《故宫六百年》《平凡的世界》《我是花木兰》等百余种中国优秀图书将于春节期间在30多个国家和地区的70多家华文书店中集中展销。

除在实体书店设立展销专区外，还将在亚马逊中国书店、中国出版物采选平台和海外华文书店自有网站等线上交易平台设立“联展活动专区”，展示销售参展重点图书。各参展书店还将结合自身特点，举办中国文化沙龙、小型图书讲座、图书推介分享会、汉语技能大赛、书法讲座等多种主题文化活动。

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