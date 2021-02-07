人民网努尔苏丹2月6日电（记者周翰博）当地时间5日晚，由中国驻阿拉木图总领馆主办，哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院及该校东方学系共同承办的2021年阿拉木图高校“中国春节文化趣事会”在线上举行。中国驻阿拉木图总领馆部分外交官、哈萨克斯坦著名汉学家、阿拉木图11所高校师生共500余人在“云端”相聚，同贺新春。

中国驻阿拉木图总领馆副总领事仲华在致辞中指出，春节是中国最重要的传统佳节，是最具文化内涵的节日，也是感知中国悠久历史和传统文化的重要窗口。总领馆欢迎领区汉语教学机构举办更多中国文化推介活动，并愿为此提供力所能及的支持和帮助。

阿布莱汗国际关系与外国语大学副校长谢列日金娜表示，中国与哈萨克斯坦是好伙伴、好兄弟，我们的心永远在一起。“孔子学院为我校汉语教学发展做出了突出贡献。衷心祝愿朋友们新年事事有成、身体健康。”

西南大学副校长王进军和哈劳动与社会关系学院院长别斯巴耶娃也分别向大家送上了中国农历新年的美好祝愿。

本次活动以春节知识讲解为主线，三位本土汉语教师分别讲述春节的起源和习俗。阿拉木图高校同学们以画年画、贴春联、剪“福”字、弹古筝、跳舞、讲故事等丰富多彩的节目，向观众们展示了与春节有关的习俗与故事，呈现了现代春节文化的精神内涵，寄托了对新年的诚挚祝福。

阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院中方院长石隆伟、哈方院长托里肯·哈里别克共同主持活动。

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