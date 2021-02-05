人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

2021年“欢乐春节”线上活动在西班牙拉开帷幕

2021年02月05日21:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号
吴海涛大使发表致辞。 中国驻西班牙大使馆供图
吴海涛大使发表致辞。 中国驻西班牙大使馆供图

人民网马德里2月5日电 （记者姜波）中国驻西班牙大使馆5日举行2021年“欢乐春节”线上新闻发布会，中国驻西班牙大使吴海涛、马德里自治区主席阿尤索、马德里市长阿尔梅达分别以视频方式发表致辞，表达对中国新年的美好祝愿，为2021年西班牙“欢乐春节”线上系列活动正式拉开帷幕。

吴海涛在致辞中表示，中西两国在疫情中守望相助、相互支持，中国同世界各国携手合作、共克时艰，充分展现了人类命运共同体理念。同时，吴海涛表示，希望在新的一年里，中西两国继续深化各领域合作，推动共建“一带一路”取得更多成果，祝愿中西两国人民早日携手战胜疫情，共同迎来美好明天。

阿尤索在致辞中表示，中西两国建交即将满50年，两国互相倾慕彼此的文化，很高兴看到两国间的联系越来越密切。阿尤索对华侨华人群体在疫情最困难时刻对西班牙社会的担当和付出表示感谢，并祝大家新年快乐。

阿尔梅达在致辞中表示，马德里市政府将在做好防疫的前提下，与华侨华人团体共同规划完整、丰富的线上活动，希望能让大家以不同的形式继续享受一年一度中国新年的节庆氛围。

2021年西班牙“欢乐春节”线上系列活动由中国驻西班牙大使馆、马德里大区政府和马德里市政府共同主办，马德里中国文化中心、中国国家大剧院、西班牙皇家剧院、西班牙国家电视台等单位协办。活动主要包括线上“新年音乐会”、“中华美食节”线上厨艺大赛、云端春节庙会、“十二生肖文创展”以及“悦读中国”等活动。马德里市政府专门设计的中国牛年吉祥物海报也将于2月8日至18日在全市街头电子信息屏、市中心四块巨幕广告屏及街旗上展示，为市民带来中国新年特有的喜庆氛围。

【1】【2】【3】【4】
(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部