吴海涛大使发表致辞。 中国驻西班牙大使馆供图

人民网马德里2月5日电 （记者姜波）中国驻西班牙大使馆5日举行2021年“欢乐春节”线上新闻发布会，中国驻西班牙大使吴海涛、马德里自治区主席阿尤索、马德里市长阿尔梅达分别以视频方式发表致辞，表达对中国新年的美好祝愿，为2021年西班牙“欢乐春节”线上系列活动正式拉开帷幕。

吴海涛在致辞中表示，中西两国在疫情中守望相助、相互支持，中国同世界各国携手合作、共克时艰，充分展现了人类命运共同体理念。同时，吴海涛表示，希望在新的一年里，中西两国继续深化各领域合作，推动共建“一带一路”取得更多成果，祝愿中西两国人民早日携手战胜疫情，共同迎来美好明天。

阿尤索在致辞中表示，中西两国建交即将满50年，两国互相倾慕彼此的文化，很高兴看到两国间的联系越来越密切。阿尤索对华侨华人群体在疫情最困难时刻对西班牙社会的担当和付出表示感谢，并祝大家新年快乐。

阿尔梅达在致辞中表示，马德里市政府将在做好防疫的前提下，与华侨华人团体共同规划完整、丰富的线上活动，希望能让大家以不同的形式继续享受一年一度中国新年的节庆氛围。

2021年西班牙“欢乐春节”线上系列活动由中国驻西班牙大使馆、马德里大区政府和马德里市政府共同主办，马德里中国文化中心、中国国家大剧院、西班牙皇家剧院、西班牙国家电视台等单位协办。活动主要包括线上“新年音乐会”、“中华美食节”线上厨艺大赛、云端春节庙会、“十二生肖文创展”以及“悦读中国”等活动。马德里市政府专门设计的中国牛年吉祥物海报也将于2月8日至18日在全市街头电子信息屏、市中心四块巨幕广告屏及街旗上展示，为市民带来中国新年特有的喜庆氛围。

(责编：苏缨翔、吴成良)