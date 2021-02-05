中国驻俄罗斯大使张汉晖视频连线在俄中资企业。 人民网 屈海齐 摄



人民网莫斯科2月5日电 （屈海齐、李明琪）当地时间4日，中国驻俄罗斯大使张汉晖视频连线在俄中资企业代表，向大家致以新春祝福。近百名中资企业代表参与连线。

张汉晖大使表示，俄罗斯是中国重要优先合作伙伴，巩固新时代中俄全面战略协作伙伴关系至关重要。2020年，中俄两国元首就共同应对疫情、推动双边关系发展和务实合作达成重要共识。双方各部门、地区间也保持密切沟通，携手克服疫情不利影响，体现了“患难见真情”。中俄守望相助，在医疗物资人道主义援助、疫情联防联控、互派医疗队、疫苗和药物研发等方面开展了密切协作。疫情之下，中俄经贸合作基本面保持稳定，展现出强大韧劲和活力，双边贸易额达1077.7亿美元，同比小幅下降2.9%，这一成绩的取得来之不易。中俄能源合作逆势增长，俄农产品对华出口持续攀升，两国边境口岸人停货通，确保供应链稳定运转。中俄科技创新年活动如期举办，数字经济、电子商务等新业态合作快速拓展。

张汉晖大使高度肯定在俄中资企业对中俄经贸合作的积极贡献，并代表使馆表示最诚挚的感谢。他指出，尽管疫情带来人员轮换困难、生产成本增加等问题，但在俄中资企业坚守抗疫，努力推进项目复工复产，成绩可圈可点。回顾疫情发生初期，各在俄中资企业主动组织物资采购和捐赠，支持国内抗疫斗争和中国同胞在俄抗疫，展现了极为宝贵的爱国情怀和高度的责任担当。

张汉晖大使指出，当前中俄关系处于历史机遇期，希望各在俄中资企业振奋精神，鼓足干劲，开拓进取，迎难而上，发挥“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，力争在俄市场取得更多成绩。俄产品对华出口潜力巨大。希望在俄中资企业关注和支持俄优质产品进入中国市场。他表示，祖国永远是大家坚强的后盾，驻俄使馆永远是大家温暖的家。使馆将坚定不移与广大在俄中资企业站在一起，风雨同舟、共克时艰。

(责编：苏缨翔、吴成良)