曹忠明大使向侨胞和留学生代表发放“春节包”。人民网记者 张朋辉 摄

人民网布鲁塞尔2月4日电（记者张朋辉）2月3日，“浙里有爱·四海迎春”新春送福活动在中国驻比利时使馆举行，驻比利时大使曹忠明和夫人杨青参赞、使馆领事行政参赞孙伟、比利时中国和平统一促进会会长朱海安等主要侨团负责人、留学生代表、驻比媒体和华文媒体代表等出席。使馆领侨处主任杜金珠、比利时国际中餐业联合会会长杨丐镜共同主持活动。

曹忠明在致辞中向广大侨胞致以新春祝福。曹忠明大使表示，大疫之下，国内亲人一直牵挂着海外侨胞的冷暖安危。继去年端午节发放“爱心”粽子、中秋节赠送月饼之后，今天浙江省侨办、侨联再次联合旅比浙江籍侨团开展“浙里有爱·四海迎春”新春送福活动，向有需要的侨胞、留学生发放“春节包”，驻比使馆的部分“春节包”也一起发放。“春节包”的物资不多，但个个都充满爱意，传递着国内亲人的温暖关怀和诚挚祝福，希望能够帮助侨胞、留学生朋友抗击疫情、欢度春节。

曹忠明强调，当前比利时疫情形势仍然复杂严峻。希望广大侨胞继续坚定信心，团结战疫，力戒麻痹松懈思想，切实做好疫情防控，统筹安排好自己的工作、生活、学习，在全力维护好自身健康安全的同时，为促进中比友好作出新的更大贡献。

朱海安在致辞中表示，过去的一年，旅比侨胞精诚团结、互帮互助、共克时艰。在这段艰难时光里，祖国和人民时刻关心惦记海外侨胞，驻比利时使馆、浙江省侨办和侨联多次提供防疫物资、举办各类活动支援侨胞防疫抗疫和复工复产。这份关怀始终温暖着每位海外游子。相信大家一定能够最终战胜疫情，迎接美好未来。

曹忠明夫妇、孙伟、朱海安、杨丐镜向侨胞、留学生代表发放了“春节包”。侨胞和留学生代表衷心感谢国内亲人、使馆和侨团的关心关爱，表示“春节包”让大家感受到了暖暖的亲情和浓浓年味儿，增添了携手抗疫、共克时艰的信心。大家互致新春祝福，共同祝福伟大祖国，祈愿疫情早日平息。

“浙里有爱·四海迎春”新春送福活动由浙江省侨办、侨联联合海外浙江籍侨团共同举办。比利时站活动由比利时中国和平统一促进会、比利时国际中餐业联合会牵头承办，13家浙籍侨团共同参与，将向旅比侨胞、留学生发放666份“春节包”。

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