人民网里约热内卢电 （记者吴杰）哥伦比亚中国友好协会近日推出多媒体期刊《中国道路》创刊号。哥伦比亚驻华大使蒙萨尔维，哥中友协执行主席戈麦斯、中国驻哥伦比亚大使馆文化参赞朱晓燕、哥伦比亚原驻华公参桑德拉、中国对外友协季伟及哥在华留学生、企业家及友好人士等出席线上发行活动。

朱晓燕参赞首先代表中国驻哥伦比亚大使蓝虎对《中国道路》电子期刊出版表示热烈祝贺，她盛赞哥中友协不仅为中哥建交做出了贡献，更为两国人民相互了解、加深友谊、促进各领域交流合作作出了巨大贡献。她说，近年来，哥中友协积极配合使馆成功举办了汉语桥大赛、绘画大赛、生肖自行车设计装饰大赛、大学中国文化周等丰富多彩的活动，拥有大量鲜活素材，拥有近千名在华留学生，完全有条件把《中国道路》电子期刊办出水平、办出特色，不仅出好电子版，更出好电子图片版、短视频版期刊等，以适应新时代读者的需求。中国驻哥伦比亚使馆将一如既往大力支持。

蒙萨尔维大使称了解中国、认识中国、走向中国、走进中国，不仅是哥伦比亚民众的共识，也是全世界的共识。他说，过去一年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共卫生面临严重威胁，世界经济陷入深度衰退，人类经历了史上罕见的多重危机。中国提出的相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，共商共建共享的全球治理观，平等、互鉴、对话、包容的文明观，反对以邻为壑、损人利己，反对霸权主义和强权政治的安全观等理念得到越来越多的国家认同，这是《中国道路》创刊号出版的意义所在。

该刊重在增进哥中两国人民的相互了解、加强两国友好交往。哥中友协负责人介绍了期刊的主要内容。部分作者用亲身体会介绍了自己对中国道路、中国文化的感悟和认知，有的作者介绍了亲历中国武汉抗疫的经验等等。中国人民对外友好协会季伟及执行主编等发言祝愿电子期刊越办越好。

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