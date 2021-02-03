图为中国驻纽约总领事黄屏（右三）、副总领事钱进（右二）等分装“春节包”。 中国驻纽约总领馆供图

人民网纽约2月2日电 （记者李晓宏）伴随牛年春节脚步的临近，1月下旬以来，驻纽约总领馆在总领事黄屏带领下向领区部分留学生、华侨发放“春节包”，传递祖国的关心与牵挂。2月1日，黄屏向领区留学人员、孔院教师和华人学者发表新春贺词，送去亲切问候和美好祝福。

黄屏说，2020年是极不平凡的一年。我们共同见证了祖国举国同心、同甘共苦的团结伟力。全国人民迎难而上、勇毅前行，取得新冠疫情防控重大战略成果，在全球率先实现经济正增长，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。

“我们也共同经历了守望相助、共克时艰的艰难时光。”黄屏指出，国内疫情暴发时，大家自发筹资捐物，尽显浓浓的家国情怀。疫情在领区蔓延后，各地留学人员社团和志愿者积极组织抗疫、反对歧视、帮扶困难学生、丰富留学生活。国家千方百计为大家提供防护保障。总领馆为大家发送了7.8万份“健康包”，组织17次临时航班运送3500多名确有困难的留学人员有序同国，开通涉疫情热线累计接听近l.3万个咨询和求助电话，为50多位确诊人员提供健康咨询和引导就医，及时提供远程诊疗等咨询渠道信息。

黄屏说，在特殊时期、特殊环境中，我们一起经受了特殊淬炼。当前，疫情形势依然十分严峻，我们呼吁大家坚决做到“非必要、非紧急、不旅行”，在做好自身防护的同时，为守护祖国来之不易的抗疫成果做出贡献。

黄屏表示，2021年是中国共产党百年华诞，也是祖国实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我们坚信，任何艰难险阻都不能阻挡时代前进的步伐，任何压力挑战都不能阻止我们创造新的辉煌。希望大家树立远大理想，愿效黄牛力，尽抒赤子情，把个人命运与国家和民族的命运结合在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦和推动构建人类命运共同体贡献力量。

据介绍，为降低疫情风险，“春节包”主要通过领区10州120余个学联会和志愿者组织、近百家侨团和华文学校协助分发，目前已经发放上千份。“春节包”里有三样“年货”：一是祝福，有黄屏总领事的亲笔签字的新春贺卡；二是健康，有用于防疫的医用口罩；三是年味，有春联、福字等。

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