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外交部发言人一周观点撷英

驳斥美政客涉疆错误言论 外交部发言人连说三遍：中国没有种族灭绝

2021年01月30日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就美政客发表涉疆错误言论、美表态希望在气候变化领域与中国合作等热点问题进行回应。

“当前全球已有多个新冠肺炎疫苗上市，选择哪种疫苗应该由各国自主决定，在这个问题上不应有恶性竞争，更不应进行所谓‘对抗’。”

——有媒体称，印度将在未来几周内向南亚国家提供千万剂新冠疫苗的举动是在搞“疫苗外交”对抗中国。25日，外交部发言人对此作出上述回应。

记者会实录：

《环球时报》记者：据报道，印度政府消息人士称，印度将在未来几周向南亚国家提供千万剂新冠疫苗。有媒体称，印度此举是在搞“疫苗外交”对抗中国。中方对此有何评论？

赵立坚：病毒是人类的共同敌人。国际社会的当务之急是团结一心、共同抗疫。新冠疫苗是全球公共产品。当前全球已有多个新冠肺炎疫苗上市，选择哪种疫苗应该由各国自主决定，在这个问题上不应有恶性竞争，更不应进行所谓“对抗”。我们希望并欢迎更多国家更快生产出更多安全有效的疫苗，向更多发展中国家提供，让更多人受益。

中方正切实努力践行新冠肺炎疫苗作为全球公共产品的宣示，同其他国家特别是发展中国家以不同方式开展疫苗国际合作，根据他们的需要，提供力所能及的支持与帮助。我们将继续促进疫苗在全球的公平分配和使用，争取让更多人受益。

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(责编：崔越、刘慧)

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