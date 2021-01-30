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中国第13、14批援厄立特里亚医疗队完成交接

2021年01月30日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻厄立特里亚大使蔡革为第13批援厄医疗队员归国送行。中国驻厄立特里亚大使馆供图
中国驻厄立特里亚大使蔡革为第13批援厄医疗队员归国送行。中国驻厄立特里亚大使馆供图

人民网约翰内斯堡1月29日电 （记者吕强）据中国驻厄立特里亚大使馆消息，29日上午，驻厄立特里亚大使蔡革与政治参赞王磊、经济商务参赞尉进明在厄首都阿斯马拉机场为第13批援厄医疗队离任回国送行；同日下午，上述人员与厄卫生部长阿明娜一起迎接第14批援厄医疗队抵达阿斯马拉。

蔡革表示，第13批医疗队在厄连续工作了17个月，比原计划多5个月，在出色完成当地医院日常工作的同时，还主动到偏远地区开展义诊活动等，扩大了中国医疗队的影响力，树立了良好对外形象。特别是在新冠疫情期间，第13批医疗队坚守岗位、奋战一线，经受住了生死考验，在厄疫情防控、病患救治等方面发挥了重要作用，同时也为中资机构提供了优质的服务。

阿明娜和蔡革共同对第14批援厄医疗队的到来表示热烈欢迎。阿明娜表示，厄中两国真诚、友好的关系具有稳固的基础和悠久的历史，并历久弥新。多年以来，中国援厄医疗队为厄人民提供了高质量的卫生健康服务，在帮助厄发展卫生健康事业方面发挥了重要而积极的作用，厄方对所有援厄医疗队员深表感谢，相信双边医疗合作必将把两国关系提升到一个新的更高的水平。

据了解，中方此前派出的13批医疗队共234人完成了援厄医疗任务，得到当地各界的高度评价。蔡革认为，一代又一代医疗队员发扬国际人道主义精神，用精湛的医术、无私的奉献，对促进厄卫生事业发展发挥了重要作用。希望新一批医疗队继续发扬优良传统，为打造中非卫生健康共同体贡献自己的力量。

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(责编：崔越、刘慧)

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