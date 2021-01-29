人民网莫斯科1月29日电 （李明琪）28日，中国驻俄罗斯使馆与俄罗斯国际事务委员会共同举办视频研讨会，就新形势下中俄战略协作的首要任务展开交流。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄国际事务委员会主席、前外长伊万诺夫、俄国际事务委员会总干事科尔图诺夫、俄科学院远东所代所长马斯洛夫等出席并致辞。

张汉晖大使对俄国际事务委员会多年来为推动中俄关系发展作出的巨大努力表示感谢。他指出，刚刚过去的2020年，对中俄两国和全世界都是极不平凡的一年。面对疫情大考和百年变局，中俄两国真正体现了世界大国的定力、担当与责任，中俄关系的独特优势和宝贵价值愈加凸显，友谊坚如磐石。疫情暴发以来，习近平主席同普京总统5次通话，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系水平持续提升。2021年对中俄关系具有特殊意义，双方将迎来《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。两国将以庆祝《条约》签署20周年为发展双边关系主线，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，坚持互为战略依托，互为外交优先，互为发展机遇，互为全球伙伴，在更大范围、更宽领域、更深层次推进中俄合作。2021年是中国农历牛年，牛在中国文化中有很多积极的寓意。中方愿以“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”的“三牛精神”经营中俄关系，与俄方一道推动中俄关系在高水平中不断取得新发展，为两国和两国人民带来更多福祉，为世界稳定繁荣作出更大贡献。

伊万诺夫指出，过去四年中，美国特朗普政府给国际形势带来许多不利影响，令国际体系变得更加脆弱、危险。新一届美国政府不会从根本上改变对俄、对华态度，但可能就某些具体问题与俄中两国重启对话。在当前形势下，俄中有必要就捍卫两国的利益、维护全球的安全与稳定加强战略沟通与协作，这对应对国际挑战、解决国际难题具有十分重要的意义。

与会学者纷纷就当前国际局势、中俄关系发展以及“中俄美”大三角关系等问题发言。普遍认为，面对复杂多变的国际形势，中俄两国要不断提升相互开放水平，推进区域经济一体化，让合作与发展的红利更多惠及两国和本地区人民；要继续开展水平更高、范围更广、程度更深的战略协作，在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边机制中发挥建设性作用；要一如既往坚定相互支持，为彼此仗义执言，在国际上主持公道，共同维护、参与和引领“后疫情时代”的全球化和多边主义。

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