中国驻里约总领馆举办线上春节团拜会 图片来源：中国驻里约总领馆网站

人民网里约热内卢电 （记者吴杰）1月27日，中国驻里约总领馆举办线上春节团拜会，传递党中央、国务院对海外中国同胞的关心，表达将切实做好暖侨慰侨服务，向领区中国同胞拜年。李杨总领事、陈晓玲副总领事、领侨处魏兴文处长等出席。领区主要侨团负责人、中国留学生、孔子学院志愿者、里约中国学校教职员工、港澳台胞、领保志愿者、侨贤和中文媒体代表等约50人参加。

李杨总领事表示，疫情持续肆虐，出于健康安全考虑，采用线上方式与同胞们一起辞旧迎新。小小屏幕阻隔不了温暖祝福，总领馆提前向领区全体同胞拜年。祝愿大家牛年大吉、牛气冲天、阖家幸福！总领馆始终是广大同胞的坚强后盾，随时为大家提供必要帮助。

李杨总领事表示，目前巴西疫情仍未得到有效控制，防疫抗疫形势依然严峻，各侨团、防疫小组任重道远：一是继续做好安全防护工作，克服厌战、懈怠情绪，做好打持久战的思想准备，以高度责任感团结引导大家科学防疫，切实维护同胞健康安全；二是做好防输入工作，引导同胞理解国内面临的“内防反弹，外防输入”巨大压力，积极配合国内抗疫大局，做到“非必要、非紧急、不旅行”，共同维护好国内来之不易的防控成果；三是做好为侨服务工作，协助维护好侨胞合法权益，引导侨胞积极融入巴西社会，维护华侨华人形象和地位。

领区各侨团负责人、里约中国学校校长、孔子学院志愿者和留学生代表分别报告防控抗疫工作情况和2021年的工作设想。

(责编：张信凤、常红)