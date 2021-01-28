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英国中国商会为刘晓明大使夫妇举办在线欢送会     

2021年01月28日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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英国中国商会为刘晓明大使夫妇举办在线欢送会

人民网伦敦1月27日电 （白天行）1月25日，刘晓明大使夫妇出席了英国中国商会在线举办的欢送会。会上，刘晓明大使发表了题为《奋发有为，不断书写中英合作共赢的新篇章》的演讲。30余家在英中资企业的负责人和代表参加。

刘晓明大使在演讲中回顾了11年来中英经贸合作日益深化、在英中资企业不断发展的历程：一是中英经贸合作不断迈向新高度。中英货物贸易额不断创历史新高，双向投资稳步增长；二是中资企业在英扎根经营呈现新深度。中资企业为当地带来大量就业和税收、促进了相关产业发展，并积极履行企业社会责任，成为响当当的“中国名片”；三是英国中国商会发展开辟新广度。英国中国商会带领和组织中资企业积极担当，为增进中英友谊搭建了新桥梁。并为中英企业探索合作新机遇提供了优质平台。

刘晓明大使指出，面对新冠肺炎疫情肆虐和中英关系遭遇困难，大家积极开展疫情防控、坚持稳定经营，守望相助、共克时艰，充分展现了有胆识、勇创新的新时代企业家精神。面向未来，深入弘扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”的“三牛精神”。

英国中国商会会长方文建表示，刘晓明大使见证了中英关系“黄金时代”的开启，推动促成了中英两国经贸合作领域的一系列合作成果，为中资企业在英高质量发展开辟新空间、营造良好营商环境，帮助企业解决面临的各种难题。大使夫人胡平华女士积极推动中英妇女交流、宣介中国文化、开展慈善事业、促进儿童教育交流，为推进中英人文交流做出积极贡献。

欢送会上，在英中资企业向刘晓明大使致以崇高敬意，感谢他的长期关心和指导，表示在英中资企业将继续努力，为促进中英经贸稳步发展做出更大贡献。

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(责编：张信凤、常红)

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