中国驻马耳他大使于敦海接受采访 图片来源：中国驻马耳他大使馆

人民网罗马1月26日电 （记者叶琦）1月26日，中国驻马耳他大使于敦海在马耳他中国文化中心接受马耳他国家电视台（TVM）文化栏目（Maltarti）专访，视频启动马耳他2021“欢乐春节”活动，推介活动“重头戏”——《图兰朵》歌剧，并向马耳他友人拜年祝福。

于敦海大使表示，非常高兴在中国新年来临之际接受采访。他说，今年是牛年，在中国文化里，牛象征着勤奋朴实、吃苦耐劳、脚踏实地，希望给大家带来好运；文化中心和地中海会议中心延续新年演出合作惯例，为大家带来了中国中央歌剧院演绎的普契尼经典歌剧《图兰朵》，相信喜欢意大利歌剧的马耳他人同样会喜欢来自中国的精彩歌剧。他指出，类似此次“欢乐春节”包括《图兰朵》歌剧演出，反映了中马两文化交流与合作的热络场景，不仅能在马耳他创造中国节日的欢乐氛围，更能进一步增进两国之间的人民友谊和人文联系。

文化中心主任杨晓龙、地中海会议中心副主席克里斯托弗·格里玛（Christopher Grima）、艺术总监托尼·卡萨·达里恩（Tony Cassar Darien）陪同参加采访。

2月7日，中央歌剧院的《图兰朵》歌剧将通过地中海会议中心现场大屏幕、网站以及ONE TV电视台等三种方式与马耳他观众见面。

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