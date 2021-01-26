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中国铁建在莫斯科地铁项目中首发新年首台盾构机

2021年01月26日17:55 | 来源：人民网-国际频道
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中国铁建在莫斯科地铁项目中首发新年首台盾构机。图片由中国铁道建筑集团提供
中国铁建在莫斯科地铁项目中首发新年首台盾构机。图片由中国铁道建筑集团提供

人民网莫斯科1月26日电 （记者张光政）1月25日，叶甫盖妮娅号盾构机在中国铁道建筑集团（以下简称中国铁建）莫斯科地铁西南线项目马梅里站至科穆纳尔卡站区间右线亮相。这是该公司2021年度在俄罗斯始发首台盾构机，为新的一年中俄在地铁线路建设领域的合作拉开帷幕。

据了解，自2017年承建中企首个欧洲地铁工程莫斯科地铁第三换乘环线西南段后，中国铁建在莫斯科共承揽了3个地铁项目，进入了设计咨询、高速公路、房建总承包和投资开发等诸多领域，带动中国方案、中国技术、中国设备集群式走出去，与俄罗斯当地技术、资源形成融合发展，是中俄基建领域合作的生动案例。

莫斯科地铁西南线总长约6.5公里，投资额约合人民币28亿元。此次始发的盾构机叶甫盖妮娅号是在莫斯科地铁第三换乘环线西南段项目施工中，中国铁建自主研发，能适应俄罗斯冬季严寒天气的5台盾构机之一。

此前莫斯科地铁西南线项目已经接连实现4条隧道贯通，此次正在开挖的隧道所在区间为西南线项目最后一个盾构区间，该区间左线计划于2月中旬进行盾构始发，即将进入隧道施工全力冲击阶段。

 

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(责编：崔越、刘慧)

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