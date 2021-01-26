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跨境电商班留学生：用电商带动家乡经济发展   

2021年01月26日14:01 | 来源：人民网-国际频道
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李桐在校园 图片为受访者提供
李桐在校园  图片为受访者提供

人民网北京1月26日电 （刘以爽 实习生刘超凡）“OMG！买它！买它！买它！”惟妙惟肖地学着李佳琦带货口号的可不是一位普通的直播带货主播，而是来自卢旺达的留学生Emelyne，中文名叫李桐。今年21岁的她现在是杭州师范大学阿里巴巴商学院的一名大二学生。

2019年9月，在卢旺达政府与阿里巴巴集团合作的eWTP（世界电子贸易平台）框架下，李桐与其他21位卢旺达年轻人，经过层层选拔来到杭州，开启了为期四年的国际贸易（跨境电商方向）专业的学习。

在中国的学习“有趣”在中国的生活“特别棒”

目前，李桐的课程中除了基础的市场管理、国际贸易等理论课程，还有电商直播教学、拍照摄影等实践课程。此外还有具有阿里特色的GDT（全球数字人才）系列课程，留学生从中学习跨境电商与数字营销领域的专业知识，同时也有行业专家指导独立创业项目。当然，中文课程也不可或缺，经过一年多的学习，原来汉语零基础的卢旺达学霸们，目前已经能够用中文进行日常交流了。

李桐用“有趣”来形容电商班的课程。当谈及在中国的生活，她感觉特别棒。“第一次来到中国，我就像进入一个新的世界。打开手机，我能找到任何想买的东西，这在卢旺达是不可思议的事情。”李桐说。

来中国留学前，李桐还收到了当地两所大学的录取通知。最终她选择到中国留学，因为她认为电商班的学习会更有利于她个人以及未来职业的发展。

目前在中国留学生活十分顺利，但是，李桐坦言在刚得知电商班招生通知时还是有些犹豫的。“我的高考成绩是B，而很多同学都是A，当时我很害怕申请失败。”李桐不好意思地说道，“我的父母鼓励我去尝试一下。他们说‘只要想做成一件事就一定会成功的’，最终我真的成功了！”

待学业有成归故里  为家乡直播带货

不远万里来中国求学，是李桐第一次离开卢旺达。她的父母希望女儿学业有成，能够将所学应用到未来职业生涯中。

如今，李桐是电商班的班长，她对直播有着自己的理解。她认为独特的风格是打造直播间核心竞争力的重要因素。说到这里，李桐忍不住模仿起李佳琦直播的口头禅“OMG！买它！买它！”，并笑称他的直播有着独特的风格，抓人眼球，因此李桐最喜欢看李佳琦的直播，希望以后有机会能与他一起直播。

去年海外黑五销售季，李桐参加了中国跨境电商平台直播，为中国外贸商家带货。虽然现在卢旺达电商发展还不是很成熟，也没有主播来直播带货，但她希望未来能够继续深造，之后回到卢旺达从事电商和直播带货方面的工作或者创业，为家乡带货。

电商班塑骨干人才 eWTP解疫情难题

2018年底eWTP正式落地卢旺达，卢旺达也成为第一个与中方共同建设eWTP的非洲国家。新冠疫情期间，人员流动受限，卢旺达商品出口受阻，但电商平台让这个问题在一定程度上得到缓解。去年，卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥多次参与直播带货，3000包咖啡在1秒内被一抢而空，取得了非常好的效果。

新冠疫情同样影响到电商班的留学生们。整个疫情期间，2019级卢旺达学生一直都在中国，虽然突如其来的疫情改变了传统的学习方式，也让同学们有更多机会接触和学习数字化的转变。学校还邀请电商行业专家、在中国创业的国外友人给大家做分享。2020级卢旺达新生是完全互联网化的一届，因为疫情他们至今没法来到中国，从入学申请到开学典礼、正式上课都是“云进行”。

谈及未来中国与卢旺达在电子商务方面的人才培养，杭州师范大学阿里巴巴商学院理事会理事、院务委员会委员、原党委书记张佐表示，与卢旺达高教部在跨境电子商务人才培养的合作是从长远考虑的，这是将中国探索出来的数字经济理念及模式分享给他们，为发展中国家培养骨干人才和种子人才，从“授人以鱼”到“授人以渔”。“未来我们也期待将好的教育模式、好的课程体系与全球分享。”张佐说。

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(责编：张信凤、常红)

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