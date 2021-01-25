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中尼“建交50年 合作谋新篇”论坛在阿布贾举行   

2021年01月25日10:53 | 来源：人民网-国际频道
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中尼“建交50年 合作谋新篇”论坛现场。汪桂平 摄
中尼“建交50年 合作谋新篇”论坛现场。汪桂平 摄

人民网阿布贾1月24日电（记者姜宣）在中国和尼日利亚即将迎来两国正式建立外交关系50周年之际，为营造中尼两国团结携手、共创未来的良好氛围，当地时间21日，由中国驻尼日利亚使馆主办，尼新闻和文化部及尼日利亚中国同学会协办的中尼“建交50年 合作谋新篇”论坛在尼首都阿布贾中国文化中心举行。驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大、尼新闻文化部文化产业与遗产司副司长本努古及国际问题学者、文化界知名人士共40余人出席了活动。

李旭大表示，中尼建交50年来，两国相互支持相互学习，各领域交流合作取得了丰硕成果。2019年，尼日利亚在华留学生达6800人，非洲国家中排第一。2020年，中国向尼方提供了大量抗疫物资，患难中体现了真感情。未来，中尼双方还将携起手来，并肩奋斗，谱写新篇章。

本努古表示，50年来，尼中在文化和旅游领域开展了一系列活动。尼日利亚文化中心是非洲国家在华设立的第一家文化中心，曾先后在北京和南京举办过“尼日利亚文化周”活动，密切了双方关系，推动了尼中友好合作，希望两国关系能够在下一个50年继续得到巩固和加强。

阿布贾大学国际关系系主任谢里夫详细介绍了尼中两国在经贸、教育、卫生等方面合作成果，从学术角度分析了中国对尼经济社会发展所做的贡献。他说，“一带一路”具有重要意义，是尼经济发展难得的机遇，期待中尼两国在“一带一路”的框架下加强各个领域的互利合作。

《外交官》杂志总编奥尼表示，中国在全面改善非洲大陆人民生活方面所发挥的积极作用，怎么强调都不为过。新冠肺炎疫情暴发后，中国向尼日利亚提供了大量帮助，使尼日利亚危机管控取得了明显效果，中国是个能够守望相助的真正朋友。

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(责编：张信凤、常红)

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