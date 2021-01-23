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外交部发言人一周观点撷英

外交部谈对拜登就职后中美关系期待：拿出勇气 展现智慧 

2021年01月23日13:10 | 来源：人民网-国际频道
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【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就俄罗斯启动《开放天空条约》退约程序、蓬佩奥发表涉华错误言论、中美关系发展等热点问题进行回应。

“据我所知，俄方启动《开放天空条约》退约程序的直接原因，是美国不顾国际社会反对单方面退约在先，严重损害了相关国家间军事互信和透明。”

——18日，外交部发言人就俄罗斯启动《开放天空条约》退约程序作出回应。

记者会实录：

央视新闻记者：15日，俄罗斯外交部发表声明称，美国去年退出《开放天空条约》严重破坏各缔约方达成的利益平衡。俄为保持《条约》有效性就新条件下继续履约提出具体建议，但未得到美盟国支持。俄宣布启动退约国内程序。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道。据我所知，俄方启动《开放天空条约》退约程序的直接原因，是美国不顾国际社会反对单方面退约在先，严重损害了相关国家间军事互信和透明。俄方为挽救条约做出了努力，但是没有得到美等缔约方的积极回应。

近年来，美国固守冷战思维，奉行“美国优先”，接连“毁约退群”，对国际军控与裁军进程产生了严重消极影响。事实证明，单边主义没有出路，对话合作才有未来。中方呼吁美方正视国际社会关切，以实际行动维护全球战略稳定及国际和地区和平安全。

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(责编：崔越、常红)

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