人民网加拉加斯1月19日电 （记者张卫中）据圣克鲁斯（玻利维亚）消息，当地时间19日下午，圣克鲁斯至特立尼达公路（以下称圣特公路）第2标段完成沥青路面铺设，成为圣特公路工程首个完成沥青路面铺设的标段。中玻双方工程和技术人员举行了庆祝活动。

圣特公路第2标段由中国港湾工程有限责任公司承建。该标段于2018年12月开工。受突发新冠疫情影响，工程一度中断。2020年5月11日，玻政府允许有条件复工。根据防疫要求，项目总经理部在上级的指导下，编制完成《新冠防控管理办法》，并进行了疫情下继续施工的多次演练，按照玻利维亚政府的要求，6月1日正式复工。

圣特公路项目是玻利维亚政府为改善国内交通运输条件而立项的大型公路修复项目，该公路是连接玻经济重镇圣克鲁斯与特立尼达市的一条干道，在玻利维亚国家路网中有着重要的位置。公路修复将进一步加强特立尼达与经济发达城市圣克鲁斯等主要城市的互联互通，对当地居民出行，促进经济发展，推动当地旅游业、运输业和农牧业的持续增长起着重要战略作用。

中方项目负责人封竹青说，项目部克服了材料短缺和大选的影响，在疫情期间，按照“大封闭+小隔离”的原则，所有作业面实行网格化管理，落实好防控措施，既保证了无一名员工感染新冠病毒，又保证了工程进度。

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