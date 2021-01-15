美国国会众议院13日投票通过针对总统唐纳德·特朗普的弹劾条款，使他成为美国历史上首位两度遭到弹劾的总统。参议院可能会在特朗普20日卸任后开始审理弹劾案。

位于美国首都华盛顿的国会大厦13日安保森严，气氛紧张。6日骚乱发生后，国会大厦竖起围栏，议员入场前需要经过金属探测安检门，大厦内外到处可见荷枪实弹的国民警卫队员。

众议院最终以232票赞成、197票反对通过弹劾条款，指控特朗普“煽动叛乱”。有10名共和党议员倒戈支持弹劾，其中包括众议院共和党“三号人物”、前副总统迪克·切尼之女莉兹·切尼。

下一步，弹劾案将送至参议院审理。参议院19日复会。参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔拒绝民主党提前复会的要求，称国会和政府未来一周的工作重心应该是确保权力平稳过渡和总统就职典礼安全举行。

麦康奈尔在写给共和党籍参议员的一封信中说，他还没决定“票怎么投”，暗示不排斥给特朗普定罪。按照美联社说法，麦康奈尔的这番表态与他先前对特朗普所作所为的沉默形成剧烈反差。

《纽约时报》援引知情人士的话报道，麦康奈尔上周末见共和党“金主”时告诉对方，他与特朗普已经“玩完”。

特朗普本人当天晚些时候发表一段视频声明，只字未提弹劾，只是谴责暴力。按照美联社说法，这是他在国会山骚乱事件后首次表示谴责。特朗普号召他的支持者们保持克制，不扰乱拜登的就职典礼。

弹劾罪名需要三分之二参议员投票赞成才能成立。这意味着，即使50名民主党籍参议员全部投票赞成，还需要至少17名共和党籍参议员支持。目前只有两名共和党籍参议员明确表态支持弹劾。不清楚是否会有更多共和党人反水。

如果弹劾罪名成立，民主党后续预计将在参议院推动禁止特朗普再次担任公职的投票，断绝他2024年再次竞选总统的可能。通过这一提案仅需简单多数票，不需要三分之二多数。

路透社报道，如果参议院否决弹劾条款，民主党或许会考虑援引宪法第十四修正案剥夺特朗普从政权利。这条修正案规定，凡是参与“叛乱或谋反”的人不得担任公职。根据先例，国会两院仅需简单多数票便可通过相关议案。

法律专家说，如果特朗普被禁止担任公职，他有权向最高法院提起申诉。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)