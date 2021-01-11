多灾多难的庚子年，已经过去，象征勤劳奋进的牛年已经到来。在这辞旧迎新之际，我们有诸多不舍，其中一个“不舍”，实话实说，就是特朗普。特朗普在台上不过短短四年，但的确使我们大开眼界，大长见识，大有“观君一台戏，胜读十年书”之感。

特朗普使我们见识了美国“民主、自由、人权”的底色。当年一批欧洲清教徒逃到北美洲，靠剿灭印地安人立足，以贩卖黑奴起家，靠烧杀抢劫为业，却一直自诩为“民主、自由、人权”的“灯塔”。是特朗普撕破了这块遮羞布，让我们看到，原来所谓“民主”就是全世界听任美国一家作主；所谓“自由”就是美国对其他国家“极限施压”的自由；所谓“人权”就是美国富人、白人、盎格鲁萨克逊人独享的作威作福的特权。其他非洲裔、拉丁裔、亚裔则没有人权，黑人连呼吸权都没有，黑人的命不是命。

特朗普为我们展示了霸极必衰的必然趋势。实际上特朗普上台时，美国已经表现出霸权主义的末日症候。特朗普上台后，在南美洲，在中东，在南中国海，在中国台湾海峡，耀武扬威，加快了美国霸权的衰落。

美国作为一个GDP遥遥领先的世界强国，竟然被新冠病毒打得满地找牙，手足无措，彻底败下阵来。据报道，目前美国是疫情最严重的的国家，累计确诊病例已超2230万例，累计死亡病例逾37.4万例。路透社此前称，每33秒美国就有1人死于新冠肺炎。特朗普是打着“美国第一”的旗号上台的。他总算争得了一个第一。

美国历来把不听话的国家说成是“流氓国家”“无赖国家”。特朗普上台后，让世人看到“流氓国家”恰恰是美国自己。美国国务卿蓬佩奥承认：我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃。我们还有一门课程专门教这些。这是美国不断探索进取的荣耀。特朗普宣称：我一辈子都是贪婪、贪婪、贪婪。我尽可能地抓住所有的钱。

特朗普激化了美国国内固有的阶级矛盾、民族矛盾、种族矛盾，加剧了美国的内斗与分裂。近年来，随着美国经济状况的进一步恶化，社会底层生活艰难，面对日益恶化的疫情、极化对立的选民和各种社会复杂交织的矛盾，特朗普要么不作为，要么胡作为。

特朗普藐视国际社会，说毁约就毁约，说退群就退群。其任期内，共退出13个国际组织、协议和条约。美国退群扰乱了国际秩序，破坏了国际体系，最终孤立了自己。

特朗普对我们党和社会主义制度的攻击与谩骂，让我们更加坚信还是社会主义好。幸好有中国共产党的坚强领导，幸好我们选择了社会主义。

特朗普作为一个反面教员，还是称职的。我们决不要轻视特朗普这个难得的反面教员的作用。他毕竟会促使我们看问题更客观、全面，更冷静、更符合辩证唯物主义。

别了，特朗普。

（文章摘编自“华语智库”微信公众号，作者彭光谦）

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