本报记者 史志鹏

新冠疫情暴发后，中国争分夺秒开展疫苗研发。目前，中国国药集团中生北京公司、中国国药集团中生武汉公司、北京科兴中维公司三家企业研发的疫苗已具备规模化生产的各项条件。包括中国疫苗在内的新冠疫苗问世，正给世界带来希望和曙光。

中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，这是中国的庄严承诺。言必信，行必果。中国已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”和世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，中国政府和企业积极通过各种渠道参与疫苗研发国际合作。

近段时间以来，一些国家按法定程序批准了中国疫苗的注册使用。这正是中国疫苗安全性、有效性以及中方监管部门遵循国际规范和有关法律法规的切实体现。

1月6日，秘鲁总统萨加斯蒂在向全国发表电视讲话时宣布，秘鲁已与中国国药集团达成购买该集团生产的新冠灭活疫苗协议，首批100万剂疫苗将于本月抵达秘鲁。

在印尼，从中国科兴公司订购的300万剂疫苗已抵达，目前正向全国分发，未来还有1.225亿剂科兴疫苗陆续抵达。

泰国卫生部1月3日发表公报称，泰国已与中国科兴控股生物技术有限公司签署新冠疫苗订购协议，采购200万剂新冠疫苗。

埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德1月2日晚表示，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗，中国新冠疫苗的安全性和有效性已得到科学认证。

2020年12月30日，乌克兰卫生部与中国科兴控股生物技术有限公司签署新冠疫苗采购合同，中方将向乌方提供191万剂新冠疫苗。

同一天，土耳其从中国科兴公司订购的首批300万剂新冠疫苗运抵首都安卡拉。根据计划，第一阶段将有900万人接种疫苗，接种对象主要是医护人员等高危人群。

在更早时候，巴林国家卫生监督管理局和阿联酋卫生和预防部分别于2020年12月13日和9日宣布批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗注册上市。

对于广大发展中国家，中国立场十分明确，将为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献，将积极考虑以多种形式向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助，让更多国家用得上、用得起疫苗。

“作为疫苗研发的领先大国，中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’并作出承诺，对非洲和世界至关重要。”埃塞俄比亚驻华大使馆副馆长葛乃天表示。

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