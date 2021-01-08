人民网北京1月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持8日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：王毅国务委员兼外长刚结束访问博茨瓦纳，你认为此访取得的最重要成果或亮点是什么？

华春莹：王毅国务委员兼外长此次访问非洲，每一站都有亮点。在刚刚结束的对博茨瓦纳的成功访问中，王毅国委会见了马西西总统，同夸佩外长举行了会谈。双方都高度评价了中博双边关系。

今年是中博建交46周年，王毅国务委员访问期间，双方共同签署了中博两国政府关于推进“一带一路”建设的谅解备忘录等合作文件，这标志着博茨瓦纳成为非洲第46个同中方共建“一带一路”的伙伴国。这是一个很好的亮点，也是一个美好的象征，将为中博两国深化互利合作提供新机遇、拓展新领域、开辟新前景。

中方愿同博方一道，进一步落实两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会、中非团结抗疫特别峰会成果，进一步增进政治互信、加强务实合作，推动中博关系迈上更高水平。

澎湃新闻记者：据报道，美国电动车生产商特斯拉CEO马斯克日前接受美国媒体专访时称，中国政府很关心人民福祉，可能比美国政府对人民福祉“更有责任感”。你对此有何评论？

华春莹：我也看到了有关报道。特斯拉CEO马斯克说中国政府关心人民福祉，我想这个评价是客观的。的确，中国共产党从成立第一天起，就把为人民服务作为自身的宗旨。让老百姓过上更好的生活，满足人民日益增长的美好生活需要是我们一切工作的出发点和落脚点。来自人民、为了人民、依靠人民是中国共产党执政最大的底气和战胜一切艰难险阻的法宝。

正如大家看到，在这次抗击疫情期间，中国共产党坚持人民至上、生命至上，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全力护佑每一个人的生命安全、健康和尊严。我们还实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战，成功实现8.5亿人摆脱贫困。今年我们开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国人民日益增长的美好生活需要将进一步得到满足。国际权威机构民调显示，中国民众对中国政府的满意度连年超过90%。

我想，任何不带偏见、希望客观了解中国的外国朋友，都可以从过去100年的中国发展历史以及目前在中华大地上正在发生的日新月异的变化当中得出自己的结论。我们欢迎越来越多的外国朋友到中国来旅游、学习、工作、参观、访问，希望他们能够通过和中国人民的近距离接触，增加对中国真实、立体和全面、正确的了解。

《环球时报》记者：美国国务卿蓬佩奥连续发出多条推特称，美国本届政府发布的关于中国共产党对美人民和美企业构成威胁的信息比以往任何一届政府都多。请问中方对此有何评论？

华春莹：蓬佩奥国务卿在其任内，以其“谎言外交”对美国同其他国家关系、对美国国家形象和声誉所造成的损害比以往任何一届政府都多，可谓登峰造极，无可企及。这是国际社会，包括美国国内各界有识之士的普遍共识。

近年来，美方大搞单边主义，破坏多边合作，肆意毁约退群，动辄制裁威胁，这几年已经退出十多个国际条约和国际组织。我之前也介绍过，在气变领域，美方拒绝批准《京都议定书》并退出《巴黎协定》。在军控和防扩散领域，美方先后退出伊朗核问题全面协议、《中导条约》，撤销签署《武器贸易条约》，宣布退出《开放天空条约》，消极对待《新削减战略武器条约》延期。在国际社会最需要团结抗疫的关键时期，宣布退出世卫组织。事实一再证明，美国才是威胁全球和平与安全的最大不稳定因素。多份国际民调显示，45%的受访者都认为美国是世界的重大威胁，包括美一些盟友在内的10多个国家民调显示，有一半甚至更多的人认为美国对他们的国家安全构成威胁。美国国内也有很多人认为，对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

蓬佩奥为一己私利不择手段打压中国，变本加厉搞“末日疯狂”，蓄意破坏中美关系。他这样做只会使自己站在历史错误一边，违背中美两国人民友好民意，必将遭到历史的审判。

法新社记者：欧盟方面呼吁中方立即释放在香港被逮捕的50余人，敦促特区政府尊重香港法治、民主自由。联合国人权高专办公室也对逮捕行动表示关切，呼吁立即释放被捕的“在参与政治和公共生活中行使合法权利”的人员。外交部对此有何评论？

华春莹：首先，你提到的个别人对香港警方正当执法行动妄加评论，严重干涉中国主权和内政，中方坚决反对。香港警方依法拘捕的人涉嫌违反香港国安法颠覆国家政权罪。香港国安法对危害国家安全罪行有明确定义，并依法保护香港居民根据基本法和两个国际人权公约适用于香港的有关规定所享有的各项权利和自由。我们多次强调，香港事务纯属中国内政，不容外部干涉。他们没有任何权力要求中方释放被依法拘捕的犯罪分子。

我昨天回答你问题时也说了，在美国和香港发生的是相似的场景，为什么有些人作出不同的反应？为什么同样是抗议者，在美国就是“暴徒”，在香港就是“民主英雄”？为什么在美国就是“捍卫民主自由”，在香港就成了“压制民主自由”？

我今天上午看到美国白宫发言人在电视声明中说，美宪法第一修正案保障和平集会自由，但昨天在华盛顿看到的不是和平集会。他们破坏了第一修正案的权利。她以最强烈的措辞谴责暴力行为，表示触犯法律者应受到法律最严厉的惩罚。你也知道，美国有些社交媒体对美国领导人也采取了限制措施。这说明，即便在美国，言论自由也是有界限的，滥用所谓的自由是要付出沉重代价的。为什么在美国不可接受的事情，香港就必须接受？为什么在美国都不允许的“自由”，要求香港必须允许？

在香港发生的事情，事实经纬是清清楚楚的。香港特区政府和警方已详细介绍了有关情况并阐明立场，香港媒体也进行了大量报道。有关人员的行为涉嫌违反香港国安法，目的是要瘫痪、颠覆特区政府。危害国家安全行为与民主自由无关，所谓政见不同与企图严重破坏政府依法履行职能之间是存在清晰界限的。任何法治国家和法治社会都不会允许危害国家安全和严重破坏政府依法履行职能的行为。

至于民主自由，我昨天也说了，英国对香港统治期间，香港民众有什么民主和自由？1976年英国政府批准《公民权利和政治权利国际公约》时，通过保留方式明确指出，公约所规定的定期选举的规定在香港不适用，并通过《公安条例》和《社团条例》对香港民众集会、游行和结社作出了严格限制。香港正是在回归祖国以后，才真正建立和发展起了民主制度。中国中央政府和香港特区政府根据香港基本法和全国人大常委会有关决定，为推进香港民主发展作出巨大努力，这是不容任何人否定和抹黑的。

我注意到个别媒体称，在香港发生的冲击立法会事件和在美国会发生的事情是不同的，不应该作比较。如果非说两者不同的话，我想至少有两点不同：第一，2019年7月冲击香港立法会的那些暴徒，打砸破坏立法机构，追杀无辜民众，用汽油弹和匕首攻击警察。这样的罪行比在美国爬上国会外墙、冲进国会更严重、更恶劣，更应该被定义为“暴徒”、“恐怖分子”，更应该受到法律严惩。第二，在美国国会发生的事情是美国人自己组织的，而在香港发生的事情是有外部势力煽动、策划、组织、指挥和实施的，而美国有些人在其中扮演了极不光彩的角色。

一些人认为美国发生的事和香港的不同。这是一种双标行为，反映的是其心中西方至上的优越感和意识形态偏见，这也涉及到怎么定义民主和自由的问题。你在中国工作，可能听过中国老百姓有句话叫“金杯银杯，不如口碑”。一个国家到底有没有民主、有没有自由，关键要看老百姓满不满意，有没有幸福感、安全感和获得感，是全体社会成员还是极少数人在真正享受自由和发展。同一些国际学者说“美国政府属于1%，依靠1%，为了1%”不同，中国政府代表、反映和维护的是绝大多数人的利益，致力于确保每一个中国人的生命、价值和尊严。我们的民主是广泛、真实和管用的。新中国成立以来，中国人民生存和发展的基本自由得到了有效保障，人民的政治、经济、文化权利也取得了明显进步，人民的自由事业实现了历史性的跨越。我们成功使8亿多人摆脱贫困，有国际学者还表示，中国人民经历了过去3000年历史上生活水平提高最快的30年。每年有1.2亿左右中国人自由出境旅游，然后又自由地回到了中国。如果中国真的像个别政客或媒体说的“中国人民被压迫、没有自由”，那么这些人为什么会高高兴兴地又回到中国呢？我刚才也提到，国际民调连年指出，中国政府享有的满意度和支持率都超过90%，这难道还不能说明问题吗？在民主、自由问题上，对中国作出种种指责的人，要么是不了解中国，要么就是太过妄自尊大。我们希望相关人士能努力放下身段去了解真实的中国。我们愿意向他们介绍中国的真实情况，同时也坚决反对他们以所谓的民主自由为名干涉中国内政。

彭博社记者：我的问题是关于：美国明晟（MSCI）公司将在星期五从相关指数中移除中国三大电信公司的数据，外交部对此有何评论？

华春莹：我这几天已多次回答有关问题。中国有关公司一直遵守美方规则和监管要求，也受到了全球投资者的普遍认可。相信你提到的三家公司能够妥善应对当前局面造成的不利影响。中方也会采取必要措施维护中国企业的合法权益。我要重申，中方坚决反对美方滥用国家力量、泛化国家安全概念、无端打压中国企业的行为。美方行为是短视的，它不仅违背了美方标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，违背时代发展的潮流，而且损害各国投资者利益，损害美国国家利益和自身形象声誉。

俄新社记者：昨晚美国常驻联合国代表团宣布，美常驻联合国代表克拉夫特将于1月13日至1月15日访问台湾。中方对此有何评论？

华春莹：我昨天已表明了中方原则立场。美方行为严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报，中方坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的事实。美方在中美《建交公报》中就此作出明确的承诺。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯和明确的。我们注意到一段时间以来，特朗普政府内少数反华政客，明确地说，就是蓬佩奥之流在不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。这种伎俩逆历史潮流而动，违背两国人民友好民意，必将遭到历史的惩罚。

我们敦促美方回归理性理智，停止破坏中美关系的言行。中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方如果执意妄为，必将为其错误行为付出沉重代价。

《南华早报》记者：美国国会正式确认拜登当选下一任美国总统。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到美国会已正式确认拜登当选新一任总统。2020年11月25日，习近平主席已致电拜登，祝贺他当选美国总统。

《北京青年报》记者：有个别美国媒体报道称，中国正利用美国当前的乱局，借机扩大中国的影响力，美国更加无法阻挡中国的发展了。发言人对此有何评论？

华春莹：相关媒体这么报道，说明它本身看法有问题。没有任何一个国家可以通过利用别国的混乱来实现自己长久的发展。中国取得巨大发展进步成就，靠的是全体中国人民的勤劳奋斗。的确，美方有些人对于中国的快速发展非常焦虑，想方设法要阻挡、拖延中国发展的步伐。但是，正如王毅国务委员兼外长指出的，最可持续的领先是不断地提升自我，而不是阻挡别国的发展。未来的世界不应当也不可能让中国变成美国，而应是美国使自己成为更好的美国，中国则必将成为更好的中国。

总台国广记者：我们注意到在周边新冠肺炎疫情形势严峻背景下，中国同阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡和孟加拉国最近举行了抗疫会议，六国还讨论了减贫问题。请问有关会议在当前召开有何重要意义？

华春莹：你跟踪得非常细。的确，1月6日，中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国举行司局级抗疫合作工作组和减贫合作工作组首次会议。此次会议是去年7月中阿巴尼四国外长应对新冠肺炎疫情视频会议和去年11月中巴尼斯孟五国副外长应对新冠肺炎疫情视频会议的后续落实。

在6日会上，六方代表分享了抗疫和减贫经验，就应对疫情冲击、恢复经贸合作、应对非传统安全挑战、推进可持续发展议程以及消除贫困等议题深入交换意见，并就开展相关务实合作达成初步共识。会议的成功举办体现了六方加强地区抗疫合作、共同应对挑战、实现合作发展的强烈意愿和坚定信心。中方愿同各方一道，落实好会议共识，打造可视成果，为构建地区卫生健康共同体作出贡献。

《北京日报》记者：我们注意到有个别西方媒体报道称，中国媒体将美国当前的暴乱与香港发生的“支持民主”的暴力活动相比较，是在借机宣传，中方对此有何回应？

华春莹：对于近日美国国会发生的事情，美国媒体做了大量报道，有很多电视画面、照片。美国各界人士也发表了很多看法。世界很多领导人也都纷纷发表了评论，有的还进行了呼吁。怎么中国媒体一报道就成了“宣传”？

昨天回答外媒提问时，我也请大家思考这个问题：为什么有些人对在美国发生的事情和在香港发生的类似场景用词和反应截然不同？为何中国媒体作了一些事实性报道，就要被扣上“宣传”，甚至是“虚假信息”的帽子？是不是只要有些人觉得不中听或者不愿意听，就不是真实报道了？这不符合新闻的真实性原则吧。不管中方媒体报还是不报，中方说还是不说，事实真相都在那里。

个别西方媒体的说法反映出的其实是一种双重标准，以及个别人内心深处的一种优越感和意识形态偏见。他们可能会觉得：只要是西方国家的，就是民主的、自由的，即使他们内心也有痛恨和不满；只要是中国的，就是专制的、威权的，即便他们内心可能也有些羡慕。对于美西方国家的问题，他们自己可以对骂，但中国人就说不得，一说就是“宣传”或者“虚假信息”。

我注意到有国际知名学者近日在社交媒体上一针见血地指出，个别西方人沉湎过去，否认现在，惧怕未来。我想，是时候清醒了。希望有些人好好反思，放弃双重标准，敞开胸怀，增进相互了解。特别是媒体一定要坚持真实性、客观性，这对当下的世界至关重要。

法新社记者：正如不少媒体报道的那样，在香港和美国发生的事情存在一定的相似性和不同点。但是这些报道中还提到了暴乱背后的目的，在美国是为了推翻选举结果，但在香港却是为了争取更多民主。对此你怎么看？

华春莹：两者在冲击立法会这样的暴力行径上是相似的。2019年7月，激进示威者暴力冲撞香港立法会大楼，破坏立法会设施，涂污香港特别行政区区徽，煽动仇警情绪，使用有毒液体和粉末袭击、围殴，甚至刺伤警察，但香港警方保持了高度克制。

我们在美国看到相似一幕。但是，的确有个别媒体的反应和用词是不同的。当他们形容美国的那些示威者时，用的都是“暴徒”、“国内恐怖分子”这样的词；但是一说到香港，就说这是一些“民主斗士”，甚至“民主英雄”。所以我认为，这种不同用词和不同反应本身，就是一种典型的双重标准。

你刚才说香港示威者是为了争取民主。民主只是一个幌子，你要看到实质。香港警方依法拘捕的这些人是打着民主的幌子，但实际上他们涉嫌违反香港国安法颠覆国家政权罪。2019年7月，他们也是打着所谓“五大诉求”旗号，但实质上是在肆无忌惮地实施暴力犯罪，践踏香港的法治和社会秩序，挑战“一国两制”的底线，严重损害香港和国家的利益与安全。他们的所作所为已经严重超出了民主范畴，是政治恐吓、要挟和暴力犯罪。

我刚才援引了美国白宫发言人今天的电视声明，她也认为示威者违反了美国宪法第一修正案所保障的和平集会的自由。这说明，即便在美国，所谓的自由也是有界限的，滥用自由也是要付出代价的。

(责编：于洋、刘慧)