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2020年12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。历经7年35轮谈判，中欧投资协定修成正果。中外各界人士认为，中欧投资协定不仅将惠及中欧双方，也将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，促进全球贸易和投资自由化、便利化，为构建开放型世界经济做出重要贡献。

中欧关系的“重要里程碑”

德国《商报》引述欧盟委员会主席冯德莱恩的话称，中欧投资协定是双方关系的“重要里程碑”。副主席东布罗夫斯基斯表示，该协定将极大促进欧洲企业开拓全球最大的、增长最快的市场之一。

“欧盟企业对华投资将获得更好的法律保障和公平竞争环境。”欧洲议会国际贸易委员会第一副主席扎哈迪尔第一时间在社交媒体上表示。

德国经济部长阿尔特迈尔肯定表示，协定是商业政策领域的里程碑。对欧盟企业来说，意味着他们将在中国获得更多的市场准入、更好的法律保障以及更加优化的竞争环境。

德国工业联合会也对中欧双方在谈判中取得的突破表示赞赏。首席执行官罗悦鑫表示，更大的双向市场开放度和更公平的竞争条件将对双方企业都有利。

葡萄牙《公众报》报道称，欧盟表示中欧投资协定具有重大经济意义，将欧中双方纳入以可持续发展原则为价值导向的投资关系中，将有助于重新平衡欧盟与中国之间的贸易和投资关系。

西班牙艾菲社报道，中欧投资协定将为双方相互投资提供更大的市场准入。欧洲投资者进入中国市场将更为便捷，公平竞争也将获得更多保障。

《澳大利亚人报》报道称，澳大利亚贸易部长丹·特汉表示，中欧投资协定谈判的完成标志着中欧关系又迈出积极一步。

为全球经济发展注入信心和动能

据葡萄牙《每日新闻报》报道，欧盟长期以来一直是中国的主要贸易伙伴之一，而2020年前三季度，中国超过美国，成为欧盟最大贸易伙伴。

《新印度快报》发文称，中欧投资协定将巩固中国作为欧盟最大贸易国的地位，协定的主要受益行业将包括制造业、金融服务、环境服务以及房地产等。随着中欧寻求在“跨欧洲交通运输网”与“一带一路”倡议之间创造协同效应，协定的签署或将实现中欧贸易和经济关系的巨大飞跃。

实践再次证明，中欧合作远大于竞争、共识远大于分歧，中欧是伙伴不是对手。中国驻欧盟使团团长张明大使表示，中欧投资协定对标国际高水平经贸规则，着眼于制度型开放，协定涉及领域远远超越传统双边投资协定，将进一步消除中欧双向投资壁垒，打造横跨欧亚大陆东西两端的投资循环圈。2020年以来，在新冠肺炎疫情肆虐和全球经济遭受重创的情况下，中欧之间相互支持帮助，就抗击疫情及全球卫生合作保持沟通，就宏观经济政策展开协调，展现了中欧全面战略伙伴关系的时代意义和全球影响。

欧盟中国商会表示，中欧双边投资协定不仅对双边关系具有里程碑意义，也为全球经济发展注入信心和动能。协定谈判完成凝聚了中欧共识，标志双方在维护多边主义和促进开放合作上取得重大突破，助力推动全球投资和经贸增长，在疫情肆虐和保护主义趋势抬头的当下贡献中欧智慧和中欧力量。

(责编：高歌、常红)