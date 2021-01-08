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秘鲁宣布购买中国国药集团新冠疫苗

2021年01月08日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社利马1月6日电  （记者张国英）秘鲁总统萨加斯蒂6日在向全国发表电视讲话时宣布，秘鲁已与中国国药集团达成购买该集团生产的新冠病毒灭活疫苗协议，首批100万剂疫苗将于本月抵达秘鲁。

　　萨加斯蒂还表示，中国国药集团在秘鲁进行的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验显示了疫苗的有效性。

　　萨加斯蒂同时还宣布，秘鲁6日也与英国阿斯利康制药公司签订了购买新冠疫苗合同。根据合同，阿斯利康将从今年9月起提供1400万剂疫苗。

　　秘鲁卫生部5日公布的数据显示，该国当日新增新冠肺炎确诊病例960例，累计确诊1022018例；新增死亡病例52例，累计死亡37925例。

　　自2020年3月初秘鲁暴发新冠肺炎疫情以来，中国和秘鲁一直密切合作。中国是第一个向秘鲁捐助医疗用品和设备的国家，并派遣了一支医疗队分享经验。去年9月初，国药集团新冠疫苗临床试验团队抵达秘鲁，与秘鲁卡耶塔诺埃雷迪亚大学和圣马科斯国立大学合作进行临床试验，这些试验证明了疫苗的有效性。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月08日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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