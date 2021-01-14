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中坦玉米合作项目表彰十佳农技推广员

2021年01月14日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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图为农技推广员获得摩托车作为奖励现场（中国农业大学供图）
图为农技推广员获得摩托车作为奖励现场（中国农业大学供图）

人民网约翰内斯堡1月13日电 （记者万宇）1月13日，由中国农业大学、坦桑尼亚莫罗戈罗省政府、坦桑尼亚苏科因农业大学共同举办“小技术大丰收”玉米增产项目线上交流会，并表彰十佳农业技术推广员。

坦桑尼亚莫罗戈罗省省长罗阿塔·萨纳雷向萨姆维尔·伊布维拉、维罗妮卡·卢嘉诺等10位优秀农业技术推广员颁发获奖证书。萨纳雷表示，感谢中国农业大学在莫罗戈罗省开展玉米增产项目，培训当地农业技术推广人员，再通过他们向更多农户教授农业技术。项目取得显著成果，帮助农民降低玉米种植成本，提高生产率和玉米产量，增加收入。

中国驻坦桑尼亚大使王克表示，中国在农业和农村发展方面积累了丰富经验，在减贫方面取得了巨大进步。中方愿与坦方分享农业发展、粮食安全、减贫等方面的经验。希望中国的农业技术惠及更多坦民众，从而进一步增加坦粮食产量，维护粮食安全。

这些农技推广员来自莫罗戈罗省各地，他们扎根基层，为服务当地农民、提高农业技术水平做出突出贡献，获颁荣誉证书和一辆摩托车。获奖的伊布维拉表示，有了摩托车，以后走村串户推广农技更方便了，一定会把玉米增产的方法介绍给更多坦桑尼亚农民。

中国农业大学副校长杜太生在交流会上表示，中坦联合玉米项目取得成功，农技推广员在其中发挥重要作用。“玉米密植增产技术”是中国帮助非洲国家提高粮食产量的典型案例。中国农业大学和坦桑尼亚苏科因农业大学、莫罗戈罗省政府共同组建联合研究团队，调研当地实际情况，开发出不用或少用化肥，通过增加劳动力投入除草、间苗、深耕松土等农艺措施的改善来提高农作物产量的方案。在大批农业技术推广员的努力下，目前项目已从四年前的两个村扩展到十个村，覆盖1000个农户。

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(责编：于洋、常红)

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