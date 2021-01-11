人民网约翰内斯堡1月10日电 （记者吕强）据毛里求斯中国文化中心消息，由毛里求斯中国文化中心、中外文化交流中心、华社联盟、毛中国美术家协会共同举办的“新视点——中国‘青年艺术+’优秀作品展”9日在毛开幕。

中国驻毛大使孙功谊在开幕式的致辞中表示，过去的一年里，中毛两国携手相助，共同抗击疫情，取得了阶段性胜利。但由于疫情，人文交流团组被迫中断，毛里求斯人民只能通过线上平台欣赏中国优秀文艺演出和展览。因此，这场新年伊始的线下展览意义非凡。它标志着一个新的起点，我们将从这里重新出发，共同推动两国人文交流恢复正常。

毛艺术和文化遗产部长蒂卢克在致辞中强调，毛政府始终奉行多元文化政策，通过中国使馆和文化中心多年的辛勤耕耘，中国文化早已成为毛里求斯文化的重要组成部分。“我还十分欣慰地了解到，此次展览除了来自中国的三十余幅作品，10位毛当地青年艺术家的作品也将在此共同展出。”蒂卢克表示，青年之间的交流孕育着两国关系的美好未来，两国青年艺术家的才华与灵感一定会碰撞出精彩的火花。

此次展览将展出包括《天容海色》《布面山水》《孤峰》在内的36件中国青年艺术家的代表作。这些参展艺术家是历届参加“青年艺术+”项目的优秀代表，集中呈现了中国当代青年艺术家的创作状态和中国艺术在继承与创新中不断发展的当代面貌。此外，由毛当地青年艺术家创作的“为中毛友谊添彩”绘画比赛获奖作品也将同时展出。

据悉，展览将在毛里求斯中国文化中心面向所有民众免费开放。此展将持续至1月29日。

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