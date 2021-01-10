人民网仰光1月10日电 (记者李秉新) 中缅合作开展缅甸曼德勒—皎漂铁路项目可行性研究谅解备忘录签署仪式10日在内比都举行。中国驻缅甸大使陈海、使馆经商参赞谭书富，缅甸交通与通讯部长丹欣貌、副部长觉苗、常秘温坎等出席仪式。

陈海大使表示，去年初，习近平主席对缅甸进行历史性访问，开启了中缅关系新时代。一年来，中缅双方积极落实习近平主席访缅成果，统筹推进抗疫与务实合作，取得一系列可喜进展。铁路方面，木姐—曼德勒段在完成可行性研究的基础上，双方围绕技术方案和融资方式开展深入探讨。曼德勒至皎漂段完成可行性研究意见征询，得到缅甸政府各部门及铁路沿线各省邦的支持。几天前，我们还见证了缅甸使用中国无息贷款购买28节列车车厢的到港交付。双方铁路领域合作克服疫情影响，持续向前推进，成果来之不易，是中缅命运共同体的生动写照。

2021年是中国“十四五”规划开局之年，缅甸也将开启新一届政府五年执政期。站在历史新起点，中方将加快构建双循环新发展格局，同世界各国特别是周边邻国分享发展红利。铁路作为国之动脉，将促进缅甸发展。中国境内云南大理到瑞丽段铁路有望于2023年底建成通车，直达中缅边境。中缅铁路连接及缅甸境内铁路建设，将使缅甸同广阔的亚欧大陆更紧密地相连。促进推动缅甸经济发展和民生改善，助力缅甸国内和解与和平进程。希望双方共同努力，在可行性研究基础上，推进相关铁路建设进展，让两国特别是缅甸人民早受益、多受益，续写新时代中缅胞波情谊新篇章。

丹欣貌部长表示，中缅友好历久弥新，务实合作日益紧密。习近平主席访缅期间，双方就开展交通领域合作达成诸多共识，包括曼德勒—皎漂段铁路在内的中缅铁路合作是两国共建“一带一路”和经济走廊的重要项目，缅方高度重视。铁路是国家发展的关键基础设施，对便利人员往来、货物运输，促进经济发展具有重要意义。感谢中方长期以来对缅方和平发展及铁路事业的支持与帮助，相信铁路合作将使两国人民受益，中缅胞波情谊也将在合作中愈发深厚。

在陈海大使和丹欣貌部长见证下，中铁二院缅甸首席代表王国良和缅甸交通与通讯部铁路局技术管理司司长昂温签署曼德勒—皎漂铁路项目可行性研究谅解备忘录。

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