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印尼首都雅加达成立“汉语桥”俱乐部

2020年12月31日16:21 | 来源：人民网-国际频道
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“汉语桥”俱乐部印尼雅加达站线下揭牌仪式。“汉语桥”俱乐部（雅加达站）揭牌仪式筹委会供图
“汉语桥”俱乐部印尼雅加达站线下揭牌仪式。“汉语桥”俱乐部（雅加达站）揭牌仪式筹委会供图

人民网雅加达12月31日电 （记者张杰）12月30日，“汉语桥”俱乐部印尼雅加达站揭牌仪式通过线上线下结合的方式举行。中国驻印尼使馆文化处参赞周斌，印尼文教部及各省教育界官员、商业人士和历届“汉语桥”参赛选手共200人参加活动。

中外语言交流合作中心公派教师“汉语桥”俱乐部（雅加达站）揭牌仪式筹委会主任卢鹏在接受记者采访时表示，在筹备建立俱乐部之初，就有来自印尼全国14个省217名参加过“汉语桥”比赛的选手申请参加俱乐部，在俱乐部成立之后，还将吸引更多喜爱汉语的印尼人加入。

“我们此次仪式的主持人就是俱乐部的成员，”卢鹏专门向记者介绍了这位帅气的印尼华裔年轻人郑伟恩，“他多次参加印尼的汉语桥竞赛，获得过很好的名次，他也因此获得了奖学金并赴中国留学。在学成回国后，又赶上了‘一带一路’的好机遇，很容易就找到了印尼中资企业的翻译工作。现在的他已经多次赢得企业优秀员工殊荣，并成长为大区经理。”

卢鹏说，在今后的活动中，俱乐部也将组织在“汉语桥”比赛中获奖、走上与汉语有关的工作岗位的前辈开展座谈交流活动，向正在学习汉语的小会员们传授经验，让他们更好地认识和了解博大精深的中华文化。

曾在中国留学攻读硕士和博士的印尼文教部官员尤迪尔在揭牌仪式上表示，他在赴中国求学之前对中国不太了解，对中国的印象片面，而来到中国之后，中国的经济发展水平和教学水平完全改变了他之前的看法，可谓“百闻不如一见”。中国和印尼人民之间需要相互了解，希望今后印尼学生们可以借“汉语桥”俱乐部这个平台不断提高汉语的水平及能力，为印中两国相互了解、合作与发展而努力。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，“汉语桥”印尼赛区自2002开赛以来，得到了印尼全国多个省华文教育协调机构、孔子学院的支持，历届选手共4000余人，先后曾获得全球一等奖，多次亚洲冠军的好成绩，成为印尼的一个品牌活动，也成为印尼学习了解汉语的重要平台。

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(责编：苏缨翔、常红)

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