人民网记者 张杰

“我叫瑞斯基，28岁，喜欢踢足球。”这个憨厚的印尼人有着当地人所不具备的壮硕身材，这也成为了他做保安、维修等工作的优势。高中毕业后，他只身一人离开爪哇农村，来到苏门答腊的明古鲁讨生活，书写了自己的一段升职记录。

第一步，找到一份工作

7年前，瑞斯基从地少人多的爪哇岛农村来到地广人稀的明古鲁，开始了自己的打拼生涯。当时，在明古鲁，各种电器经常因为缺电出现故障，瑞斯基想到学习电器维修或当电气修理工可能是一条好的出路。不出3年，他便成为一家宾馆的专职修理工。每个月的收入，“养活自己没有问题，自己一两条的月薪（100万到200万印尼盾，相当于500到1000元人民币）比那些小卖铺的店员还强一些。”瑞斯基说，“而且维修这门手艺，干得越多经验就越多，凭手艺吃饭，以后会找到更好的工作。”

2016年10月25日，中国电建在印尼首个燃煤电站项目——明古鲁燃煤电站在当地举行隆重的开工仪式，该项目也是明古鲁省首个燃煤电站项目以及该省最大的外资投资项目。一时间，明古鲁燃煤电站成为当地最大的企业，瑞斯基当时在电视上看到这个消息时也在想：“如果能到这个企业工作，肯定能有更好的收入。”但他认为电站招聘的应该是专业人才，而自己只是一个修理工：“机会太小，想想就算了。”

第二步，进入当地最大的企业

机会是留给有准备的人的，2017年初，中国电建印尼明古鲁燃煤电站还处于建设初期阶段，现场生活营地尚未投用，发电公司员工就暂住在瑞斯基工作的宾馆。随后的几个月中，瑞斯基不仅结识了来自中国电建的中方同事，还给他们留下了很好的印象：电器维修技能专业、踏实肯干随叫随到、自学中文，这无形中拉近了他与中方员工之间的距离。

在电站生活营地启用，中国员工准备从宾馆搬走前，他们找到瑞斯基，问他是否愿意一起去电站工作，瑞斯基感觉到不可思议：“我感觉像在做梦，我居然能进明古鲁最大的企业工作！”

2017年6月1日，瑞斯基踏入明古鲁燃煤电站施工项目现场，正式成为中国电建印尼明古鲁发电公司的一员，他对自己的未来开始有了新的规划。

第三步，让自己在公司中不可或缺

瑞斯基刚入职时，电站还在建设当中，无论是居住还是办公条件都处于原始阶段。宿舍、办公室、厨房、食堂都是板房或是塑钢房，条件所限，水电器材就变成了消耗品，今天灯泡鼓了，明天水龙头坏了，虽然事不大，但都与员工生活息息相关。只要接到报修信息，瑞斯基总是扛起梯子拿起工具箱立马出发，“我这个身材应该就是这么锻炼出来的吧。”他自己打趣说道。

有一次，电站附近发生龙卷风，风力很大，直接把电站食堂的屋顶给掀翻了，在周边员工撤离的浪潮中，只有瑞斯基一个人逆行而上，冲进食堂拉下电闸，防止了火灾等次生灾害的发生。“当时也没想那么多，就想着要赶紧把电断了，别再出现其他状况，伤到其他人。”凭着这股拼命三郎的干劲，瑞斯基不仅成为公司重要的一份子，更为自己带来了中方领导的表扬和更加丰厚的薪水，“工资涨到三四条了（相当于1500到2000人民币），而明古鲁地区的平均工资才两条六（相当于1300元人民币）！”

随着电站建设结束进入运营阶段，厂区越来越需要各类营运人员。“外面想进电站工作的人都挤破头了，我们这里根本不用开什么招聘会，光我就介绍了好几个朋友到这里工作呢！”瑞斯基自豪地表示。

第四步，能带领一个小团队

由于电站安保力量短缺，瑞斯基就同中方管理层商量，给自己涨点工资，自己来兼职保安。于是中方管理层成立了一个以瑞斯基为首的3人工作小组，由他带队，白天担任各类维修工作，夜晚再兼职保安，“需要的时候，我们还可以兼任厨房大师傅和保洁，反正哪里需要我们我们就去哪里。”

进入2020年，受新冠疫情影响，为了减少人员流动引发的交叉感染，明古鲁发电公司实行了封闭式管理。部分当地员工因不能接受常驻现场而离职，唯有瑞斯基决定留守现场：“说实话，我现在工资已经到了四条五（相当于2300元人民币），辞职的话可啥都没了。”疫情期间瑞斯基又参与到消杀工作中，每周背着喷雾器，对食堂、餐厅、办公楼、宿舍等区域进行病毒消杀。“这一趟下来最少也要30分钟，一天3趟也挺辛苦的”，瑞斯基坦言道，不过他的辛苦也获得了回报，电站管理方也考虑到了瑞斯基封闭在电站无法见到自己的妻子的困难，正准备把他妻子也招到电站工作，“这样我们俩就可以团聚了，我老婆听说能来这里工作也特别开心。”

第五步，迈向更美好的未来

“这条路没有名字，”瑞斯基指着电站外通向市区的道路说，“但大家都知道这条路从明古鲁通向电站，因此都叫它电站路。”在当地人眼中，电站的工资和待遇好，因此这条路是一条通向幸福富裕的光明大道。“在疫情之前，电站门口还自发地形成了一个小集市，专门为在电站工作的当地人提供餐食和小商品，因为收入的提高，这些餐食都比没有电站时贵了两成呢。”

畅想自己的未来，瑞斯基表示，明古鲁燃煤电站还要在中国电建管理下营运25年，“如果我们双方满意，今后25年一直在这里工作当然不错”，“不过我也想攒些钱，搞一个自己的小买卖。电站营运了，电力平稳了，电器坏的几率低了，电器维修可能做不了，但我可以开一个小饭馆，专门做电站朋友们的生意。”不过无论如何，瑞斯基都准备攒钱在明古鲁买房了，“我观察到，随着电站营运，很多跟电站相关企业都在发展，而且有了电今后会有更多的企业来到明古鲁，这里的经济一定会更好。”

瑞斯基觉得，凭借在电站学到的本事和经验，自己未来的职场之路也将和这条电站路一样，通向光明。

(责编：苏缨翔、常红)