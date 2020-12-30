RCEP与广州发展圆桌会议召开 15国代表出席

人民网北京12月30日电 （记者李欣怡）12月29日，RCEP与广州发展圆桌会议以线上线下相结合的方式召开。来自东盟十国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国的驻穗机构高层、重点商协会负责人，国内外企业、行业商协会代表，知名专家学者等200余人出席会议。

本次会议由中国—东盟商务理事会、广州市商务局主办，以“RCEP：开放、机遇、前景”为主题。会上，广州市副市长胡洪、前中国驻日本大使程永华大使先后致辞。胡洪表示，当前广州正努力打造国内大循环的中心节点城市和国内国际双循环的战略链接城市。RCEP的签署，必将为广州融入和打造新发展格局提供更大动力和机会。广州与RCEP相关国家在畅通贸易、促进投资、相互开放市场，以及推动双方产业链、供应链、价值链深度融合方面，有无限广阔的合作空间。

中国—东盟商务理事会会长许宁宁在主旨发言中谈到，此次会议在短时间内筹备召开，出席人数超过预期，体现了RCEP成员国有关方在全球疫情和世界经济严重下滑中砥砺前行，合作发展的积极愿望，也体现了RCEP成员国以外的有关国家关注RCEP商机。

许宁宁谈到，当前RCEP建设的一项重要工作就是积极加强产业对接合作。RCEP促进建立新型的生产关系，达到解放生产力、促进经济增长目的重要环节，就是通过促进产业合作、产业结构调整，以实现产业升级带动经济增长。与此同时，各国通过扬长避短的产业对接合作，可减少个别国家的产业企业对开放市场可能带来产业冲击的担忧。

柬埔寨驻华大使凯·西索达在发言中表示，中国是柬埔寨最大投资来源国和最大贸易伙伴。RCEP的签署将进一步促进区域经济、贸易、投资的发展，打造更加开放的市场，增加就业机会，助力东盟国家中小型企业进入国际市场供应链；有助于促进柬埔寨出口产品的多样化，旅游及相关产业的发展，柬埔寨欢迎中国投资者在柬投资。

印尼驻华大使周浩黎在发言中表示，此次研讨会将进一步密切中国和东盟尤其是中国和印尼的经贸关系。RCEP的签署充分表明了成员国之间对区域发展的积极态势、深化区域经济一体化的信心，并将在全球价值链中发挥更大的作用，进一步促进成员国间的经贸发展。希望RECP的实施能够吸引更多的中国投资者前往印尼投资，尤其是在数字经济和新兴产业等领域的投资。

会上，广州市政府副秘书长高裕跃发布了《广州建设“一带一路”重要枢纽城市发展报告》蓝皮书。

广州市商务局局长洪谦表示，本次会议目的是为抢抓重大区域开放合作带来的新机遇，深入解读研判RCEP，利用RCEP的市场开放合作发展广州市贸易投资，推动广州市高质量参与共建“一带一路”工作，构建更高水平开放型经济新体制。RCEP的签署为广州推进高水平开放提供了巨大机遇，广州也完全有条件成为RCEP的重要枢纽，为维护和繁荣区域经济贡献力量。

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