在日中国企业协会与学校法人明海大学全面合作签约仪式在日本举行

在日中国企业协会会长王家驯（左）与学校法人明海大学理事长宫田淳签署全面合作协议。人民网 李沐航 摄

人民网东京12月28日电 （李沐航）24日，在日中国企业协会与学校法人明海大学全面合作签约仪式在日本千叶县浦安市的明海校区内举行。

在日中国企业协会会长王家驯、在日中国企业协会副会长鞠文永、国际人才交流协会会长张一成、学校法人明海大学理事长宫田淳、明海大学校长安井利一、明海大学浦安校区就职辅导中心负责人内苑孝美、中国国际航空股份有限公司日本地区总部总经理冯力、中国工商银行东京分行行长何晓健、中国中化集团日本分公司社长吴向东等出席了当天的签约仪式。

王家驯表示，协会自成立之日起，便致力于扩大并发展中日经贸合作和中日友好关系，不断为中日两国的交流与发展创新合作形式、创造合作机会。协会目前拥有中国企业会员近120家，会员单位涵盖贸易、制造业、金融、保险、物流、运输、旅游、劳务和文化交流等领域，均为在日本具有一定代表性的企业和办事机构。在日中国企业协会积极承担社会责任，每当日本遭受重大自然灾害时，都会第一时间向灾区捐赠各种赈灾物资，贡献自身力量，解决当地政府、民众的燃眉之急。王家驯指出，协会希望双方以签署全面合作协议为契机，在教育文化以及促进研究、人才培养、灵活运用人才及知识资源、增进在日中国企业协会会员单位在牙科医疗合作等多领域方面获得长足发展。

宫田淳介绍，浦安大学前身是1970年在埼玉县坂户市成立的城西齿科大学，自1988年成立浦安校区并正式更名为明海大学后已发展成为拥有6个学部、4个研究生院研究科和1个留学生别科的综合性大学。为了培养具有综合能力的国际型人才，明海大学除成立外国语学部培养外语人才外，还积极开展海外研修制度、广泛接收来自海外的留学生。宫田淳说，值得骄傲的是，自1988年起，明海大学外国语学部中文学科已培养出约1700名优秀毕业生并活跃在两国商务、文华交流等多个领域。同时，早在1987年，明海大学就与北京医科大学（现北京大学医学部）结成姐妹校，在此基础上，目前已与中国的6所知名学府（北京大学、北京师范大学、北京外国语大学、复旦大学、浙江大学、空军军医大学）实现互派留学生，仅2020年度，就有380名中国留学生在明海大学接受教育。宫田淳希望在与在日中国企业协会合作的基础上，进一步实现自身治学理念，培养出可以活跃于国际舞台的优秀人才，并期待学生在实习阶段以及入职后为推动两国友谊做出贡献。

当日，国际人才交流协会会长张一成与明海大学签署了学生实习及就职备忘录。双方希望通过此举，实现明海大学在校生、毕业生在相关企业或机构实习、入职，进而培养出更加优秀的国际型人才，进一步推进两国友谊及高端人才发展。

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