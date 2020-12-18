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人民日报社举办2020国际十大新闻评选会

2020年12月18日22:03  来源：人民网-国际频道
 
12月18日，人民日报社主办的2020国际十大新闻评选会在京举行，与会专家合影留念。 人民网记者 黄发红摄
12月18日，人民日报社主办的2020国际十大新闻评选会在京举行，与会专家合影留念。 人民网记者  黄发红摄

人民网北京12月18日电 （记者李琰、韩晓明）由人民日报社主办的“2020国际十大新闻评选会”18日在北京举行。

2020年是人类历史进程中具有分水岭意义的一年。世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变，全球经济陷入严重衰退，世界进入动荡变革期。经过前期梳理和筛选，今年国际十大新闻候选条目包括“新冠肺炎疫情肆虐全球，中国积极推动抗疫合作”“世界经济经历严重衰退，中国扩大开放分享机遇”“中国脱贫成就举世瞩目，加快推动全球减贫进程”“历时8年RCEP成功签署，区域发展增添动能”等，力图在宽广的国际视野中，回眸和思考具有影响历史进程性质的重大事件。

中宣部对外新闻局副局长邢慧娜、中联部信息传播局副局长张晗、外交部政策规划司副司长郑立樵、社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲、社科院和平发展研究所所长廖峥嵘、中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建、中国现代国际关系研究院院长特别助理吴洪英、中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星、商务部研究院世界经济研究所所长顾宝志、清华大学国际发展与全球治理研究所所长楚树龙、军事科学院战争研究所研究员陈婷、人民网常务副总编辑赵强、环球时报副总编辑孟宇红、环球人物杂志总编辑谢湘等官员、学者和媒体代表作为评委与会。

评委们围绕候选条目发表了评选意见并进行了热烈讨论，最终评选结果将于近期发布。

人民日报社已连续24年评选年度国际十大新闻，体现了中国主流媒体对于当代国际风云的理性观察和准确把握。评选会由人民日报社国际部承办。

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(责编：徐祥丽、闫嘉琪)
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