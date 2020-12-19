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外交部发言人一周观点撷英

中国影响美国大选? 外交部：纯属无中生有

2020年12月19日08:40  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中国实际使用外资连续8个月实现同比增长受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，这体现了各国对中国经济发展前景的信心，也展现了中国积极构建新发展格局、扩大对外开放的成效。此外，外交部发言人还就英官员发表涉港错误言论、中俄《关于相互通报发射弹道导弹和航天运载火箭的协定》有效期延长10年等热点问题进行回应。

“在英国对香港长达150多年的殖民统治当中，历任港督都是由英国委任的，香港没有民主，港人也从未享有真正的自由。”

——15日，外交部发言人就英官员涉港错误言论作出上述回应。

记者会实录：

《北京青年报》记者：据报道，英国外交大臣拉布14日称，香港国安法违反具有国际约束力的《中英联合声明》，目前被用来指控黎智英，凸显中方持续攻击人民权利和自由。英方已向香港特区政府提起此案并呼吁其停止针对黎和其他泛民派。外交部对此有何评论？

汪文斌：香港特区政府已就有关案件表明立场。我想强调的是，中国是法治国家，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权，只有守法与违法之分，没有政见亲疏之别。

在英国对香港长达150多年的殖民统治当中，历任港督都是由英国委任的，香港没有民主，港人也从未享有真正的自由。英国政府1976年批准《公民权利和政治权利国际公约》时通过保留方式明确提出，公约关于定期选举的规定不在香港适用。港英时期的《公安条例》和《社团条例》对集会、游行、结社加以严格限制。英方现在打着所谓“民主”、“自由”的幌子干预香港事务，破坏香港法治，这是殖民者操弄双重标准为他国添乱、添堵的惯用伎俩。香港回归后，香港居民才享有前所未有的民主权利和广泛自由。中国政府治理香港的依据是中国宪法和香港基本法，与《中英联合声明》无关。该声明与英国有关的权利和义务随着香港回归均已履行完毕，英国对香港没有任何的监督权和所谓的道义责任。

英方应该做的，是放下殖民心态，摒弃双重标准，切实尊重香港特区政府和司法部门依法履职办案，尊重广大香港市民享有稳定社会秩序和正常生活的愿望，尊重香港是中国一个特别行政区的事实，尊重不干涉他国内政这一国际关系基本准则。

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(责编：崔越、常红)
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