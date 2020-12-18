普京：俄罗斯新冠疫苗已开始批量生产

人民网莫斯科12月17日电（李明琪）当地时间17日中午12时，俄罗斯总统普京在位于莫斯科州的新奥加廖沃官邸举行了一年一度的大型记者会。受疫情影响，本次年度记者会以普京通过视频与记者交流的方式举行。同时，呼叫中心收集俄罗斯各地民众的问题，并向普京提问。

本次记者会历时4时29分，普京总统共回答了来自俄联邦级媒体、俄各地区媒体及外国媒体代表的60个问题。问题涵盖俄罗斯经济、医疗保障、社会民生、外交政策和大国关系等。

疫情对俄罗斯经济的影响是很多俄罗斯媒体和民众首要关心的问题。普京表示，新冠疫情给俄罗斯以及世界带来严重不利的影响，今年俄国内生产总值预计下降3.6%，失业率预计达到6.3%，工资增幅预计1.5%，但俄罗斯的经济形势仍好于美国以及几乎所有的欧盟主要国家的平均水平。普京补充道，“俄罗斯70%的财政预算已经摆脱了对石油天然气的依赖，11月份俄国内生产总值已开始回升”。普京表示，俄政府有理由相信这一上升的势头将继续保持，他相信在接下来的半年内情况将开始好转，而在下一年，俄罗斯国民生产总值将迎来增长的趋势。

当记者提问有关俄医疗系统能否克服来自疫情的挑战，以及医疗药品是否充足时，普京表示，全球没有任何一个国家在疫情之初就做好应对如此规模流行疾病的准备。在疫情暴发之初，俄罗斯在新冠治疗领域没有专家，而现在已拥有15万人，抗疫医务工作者的总数也超过了50万人，在这一领域建立了专业人员的再培训体系。此外，普京指出，应对疫情俄罗斯快速扩大了个人防护物资的生产规模，仅口罩的生产规模就扩大到了疫情暴发前的20倍，他强调，“我们的卫生保健系统和国家治理系统对于快速调动资源有着很好的准备”。普京还表示，俄罗斯在新冠病毒检测方面位居世界前三，疫苗也已经开始批量生产，其有效率高达97%，受到世界多国的青睐。明年疫苗的产量也将达到数百万计剂。

当普京被问及否接种了新冠疫苗时，他表示，根据专家意见，他目前不属于推荐接种的年龄人群，但等情况允许后，他会尽快接种。同时，普京也再次强调，俄罗斯研制的新冠疫苗安全有效，大家没有理由不接种。“俄罗斯国内外的病毒学专家都一致认可大规模接种的必要性，这也是唯一战胜疫情最好的方式。

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