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“中国－拉丁美洲农业教育科技创新联盟”成立

2020年12月18日13:22  来源：人民网-国际频道
 
“中国－拉丁美洲农业教育科技创新联盟”成立（图片由中国驻哥伦比亚使馆提供）
“中国－拉丁美洲农业教育科技创新联盟”成立（图片由中国驻哥伦比亚使馆提供）

人民网里约热内卢12月18日电（记者吴杰）12月18日，中国和拉美多所农业科技院校组建的“中国－拉丁美洲农业教育科技创新联盟”举行成立大会。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、委内瑞拉科技部副部长杜郎，墨西哥驻穗总领事希拉尔特，哥伦比亚前环境部长、公立和私立大学校长委员会主席、佩雷拉科技大学校长加维里亚·特鲁希略，中国农业农村部国际合作司副司长韦正林、华南农业大学校长刘雅红等中拉13国、46所大学和科研机构的100多名代表，以线下和云端的方式出席。

蓝虎大使说，中拉合作是“一带一路”与南南合作的重要组成部分。随着中国共建“一带一路”倡议延伸至拉美，中拉合作进入新的发展阶段，双方在农业、基础设施建设、能源开发、科技人文等领域的交流合作取得丰硕成果。中拉农业高度互补，农业合作前景广阔。

哥伦比亚大学公立及私立大学校长委员会主席加维里亚校长说，“中拉农业科教创新联盟”对拉美特别是对哥伦比亚经济发展意义重大。面对全球新冠肺炎疫情带来的农业发展新挑战，只有国际合作，人类才能战胜风险，才能为各国的可持续发展和人民的长期福祉作出贡献。

中国农业农村部国际合作司副司长韦正林表示，农业科教创新是中拉合作的重要领域和优先领域。中拉政府间农业科教创新合作机制日益健全，合作形式和领域不断拓展，合作成效逐步显现。

刘雅红校长表示，华南农业大学是有110年历史的中国重点大学，现有8个国家级科研平台、6个国际科研平台及多个省部级科研平台。先后与五大洲百余所大学及研究机构建立了校际联系与合作。我们将与拉美开展农业全方位合作，着眼全球农业发展大趋势和市场需求，推动中拉走出一条数字农业、智能农业、绿色农业的发展道路，提升后疫情时期经济社会发展和人民福祉。

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕介绍，该创新联盟由中国华南农业大学发起组建，哥伦比亚共有20所大学入盟。 联盟将汇聚中拉涉农高校及科研机构的优势资源及科研成果，在人才培养、科研合作、技术培训、技术推广、现代农业科技示范园建设等领域开展密切合作。

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(责编：苏缨翔、常红)
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